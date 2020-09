Tusk chce nominowania małżeństwa Tichanowskich do Pokojowej Nagrody Nobla

Były premier RP, były przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk zaproponował, by Unia Europejska nominowała Swietłanę Tichanowską i jej męża Siergieja do Pokojowej Nagrody Nobla.

Swoją propozycję Tusk przedstawił w środę na Twitterze. „Uważam, że będzie mocnym sygnałem, jeśli UE nominuje Swietłanę Tichanowską i jej wciąż osadzonego w więzieniu męża Siergieja do Pokojowej Nagrody Nobla, aby oddać hołd wszystkim Białorusinom zaangażowanym w ten najbardziej pokojowy ruch od lat” – napisał polityk.

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”.

