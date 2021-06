TSUE zajmie się sprawą mechanizmu „pieniądze za praworządność” już w październiku

Trybunał Sprawiedliwości UE przychylił się do wniosku Parlamentu Europejskiego i rozpatrzy w trybie przyśpieszonym kwestię mechanizmu warunkowości, który umożliwia odbieranie pieniędzy za łamanie zasad praworządności. Ma on realnie zacząć działać z początkiem 2022 roku.

Jak pisaliśmy, w maju br. Parlament Europejski złożył do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o tryb przyśpieszony w sprawie mechanizmu warunkowości, który umożliwia odbieranie pieniędzy za łamanie zasad praworządności. RMF FM zaznaczało, że tym samym „mechanizm może więc zacząć działać wcześniej niż chciała tego Polska”.

W piątek TSUE poinformował o o decyzji swojego prezesa o rozpoznaniu w trybie przyspieszonym spraw dotyczących mechanizmu warunkowości. Rozprawa odbędzie się w październiku br.

Przypomnijmy, że w grudniu 2020 roku podczas unijnego szczytu w Brukseli, Polska i Węgry zgodziły się na powiązanie mechanizmu praworządności z unijnym budżetem i zrezygnowały z zawetowania tego ostatniego. W zamian otrzymały niewiążącą prawnie deklarację, że mechanizm „pieniądze za praworządność” będzie obiektywny i wejdzie w życie dopiero po jego ocenie przez TSUE. Premier Mateusz Morawiecki osiągnięte porozumienie przedstawił w kategoriach sukcesu podkreślając, że Polska otrzyma z budżetu UE 770 mld złotych. Wystąpił też na wspólnej konferencji prasowej z premierem Węgier, Viktorem Orbanem. Obaj potwierdzili, że zamierzają zaskarżyć do TSUE rozporządzenie w sprawie mechanizmu warunkowości. Dodali też, że prawo weta jest potrzebne i że to hamulec bezpieczeństwa oraz zapisane w traktatach odzwierciedlenie różnorodności UE.

Wcześniej stacja RMF FM zwracała uwagę, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. mechanizmu praworządnościowego miałoby nastąpić najpewniej w 2022 roku. Zależało na tym rządom Polski i Węgier. Według nieoficjalnych informacji, bardzo zależało na tym premierowi Węgier, co ma związek z tym, że w 2022 roku czekają go wybory. Dodajmy, że wcześniej szefowa Komisji Europejskiej sugerowała Polsce i Węgrom takie rozwiązanie.

Czytaj więcej: RMF: kompromis zamiast weta – mechanizm praworządności bez zmian, ale m.in. z „instrukcją obsługi

Już wcześniej sygnalizowano, że w razie zgody prezesa TSUE, wyrok może zapaść jeszcze przed końcem tego roku, co oznacza, że mechanizm warunkowości może zacząć być skutecznie na przełomie 2021/2022 roku. Potwierdzają to źródła RMF w Trybunale, według których w obecnej sytuacji „wyroku można się spodziewać do końca roku”. Co więcej, „Komisja Europejska już teraz sprawdza, czy są jakieś przypadki naruszenia praworządności, które mają wpływ na unijne finanse”.

Mechanizm praworządnościowy zacznie być realnie stosowany prawdopodobnie od początku 2022 roku, już po wyroku TSUE. Oznacza to, że Komisja Europejska zacznie zawieszać czy wstrzymywać unijne wypłaty. Na szybkie stosowanie przez KE tego mechanizmu bardzo naciska Parlament Europejski.

