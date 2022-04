The Guardian: Rosja używa na Ukrainie broni przemycanej z Iraku przy wsparciu irańskiego rządu

Ankiety zostały przekazane. Teraz Ukraina, Gruzja i Mołdawia mają przygotować odpowiedzi - oświadczył na Twitterze unijny komisarz. "Będziemy pracować tak szybko, jak to możliwe, aby dostarczyć opinie zgodnie z oczekiwaniami liderów UE" - dodał.

Handovers of the questionnaires are done. Now it’s for #Ukraine 🇺🇦 #Georgia 🇬🇪#Moldova 🇲🇩 to prepare the replies. @EU_Commission is ready to provide support. We will work as fast as possible to deliver the opinions as requested by #EU 🇪🇺 leaders. https://t.co/lFPrNmFslZ