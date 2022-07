Szef CIA: Rosja straciła na Ukrainie około 15 tys. żołnierzy

Polscy importerzy rosyjskiego węgla alarmują, że dziesiątki tysięcy ton węgla, za który przed 15 kwietnia zapłaciły polskie firmy, leżą tuż za polską granicą na Białorusi oraz w Obwodzie Kaliningradzkim. 15 kwietnia wprowadzono embargo na węgiel z Rosji. Rząd zobowiązał się do rekompensat dla firm, które ponoszą milionowe straty. Nic jednak o nich nie wiadomo. Ponadto niedowieziony węgiel chcą odkupić inne podmioty z Unii Europejskiej i oferują Polakom połowę zapłaconej ceny.

"Krew mnie zalewa na to całe embargo, a w szczególności dwulicowość Komisji Europejskiej. Kaliningrad właśnie załatwił sobie złagodzenie blokady. Litwa nie będzie blokować dostaw węgla z Rosji. To absurd. Paradoksalnie to my w Polsce będziemy bardziej cierpieć z powodu embarga niż oni w Rosji. Tu u nas firmy dostały w łeb obuchem, ponosząc milionowe straty, to u nas będzie się zwalniać pracowników i to my w Polsce nie dostaniemy opału przed zimą" - podkreśla w rozmowie z WP Krzysztof Dąbkowski, prezes firmy Bartex z Bydgoszczy. Po wprowadzeniu embarga jego firma straciła około 17 mln złotych.