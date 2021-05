Szefowa KE: Certyfikaty covidowe umożliwią łagodzenie restrykcji, zapewnią także „bezpieczeństwo i relaks”

W miarę postępu szczepień proponujemy stopniowe łagodzenie restrykcji związanych z podróżami w skoordynowany sposób dzięki unijnemu cyfrowemu certyfikatowi COVID-19 – oświadczyła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Europejczycy powinni cieszyć się bezpieczeństwem i relaksem podczas lata. W miarę postępu szczepień proponujemy stopniowe łagodzenie środków związanych z podróżami w skoordynowany sposób za pomocą naszego wspólnego narzędzia: unijnego cyfrowego certyfikatu COVID – napisała von der Leyen na Twitterze.

Wyraziła opinię, że certyfikaty zapewnią „przejrzystość i przewidywalność” po wznowieniu przepływu ludzi w ramach UE.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 31, 2021