Litwa wprowadza „paszport możliwości”. Status trzeba będzie odnawiać co 7 dni, bo „ryzyko zakażenia się pozostaje”

Litwa wkrótce wprowadzi do użytku tzw. paszport możliwości, zapewniający jego posiadaczom – zaszczepionym przeciwko COViD-19, ozdrowieńcom i posiadaczom negatywnego wyniku testu – możliwość korzystania z różnych przywilejów. Dokument trzeba będzie jednak odnawiać co tydzień, gdyż „ryzyko zakażenia się wirusem pozostaje zarówno po szczepieniu, jak również po przebytej chorobie”.

Jak informuje „Kurier Wileński”, od 24 maja na Litwie zacznie działać tzw. paszport możliwości. Dokument będzie przysługiwał osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19, ozdrowieńcom mającym przeciwciała oraz osobom posiadającym negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Będzie też powiązany z systemem e.sveikata (pol. e-zdrowie). Można będzie go otrzymać w formie kodu QR, do przechowywania w telefonie czy na komputerze, lub w formie papierowej czy w pliku pdf.

Taki paszport ma przysługiwać obywatelom litewskim w wieku powyżej 16 lat, których dane o szczepieniu czy wynikach testu są w elektronicznym systemie e.sveikata. U osób, które już chorowały na COVID-19, ten fakt będzie musiał zostać potwierdzony pozytywnym testem PCR lub testem antygenowym. Aby otrzymać paszport możliwości, powinno upłynąć nie więcej niż 180 dni od pozytywnego wyniku testu.

Co ważne, status paszportu możliwości (kod QR) trzeba będzie odnawiać co 7 dni. Jest to uzasadniane tym, że ryzyko zakażenia się koronawirusem pozostaje zarówno po szczepieniu, jak również po przebytej chorobie. Z tego powodu, co tydzień trzeba będzie wprowadzić własne dane uwierzytelniające, za każdym razem zachowując dostarczony kod QR.

„Kurier Wileński” zaznacza, że posiadacze tego litewskiego dokumentu będą mieli prawo korzystać z różnych przywilejów. Ma to dotyczyć np. świadczenia usług gastronomicznych takim osobom wewnątrz lokali czy organizowania dużych imprez, gdyż posiadaczy paszportów możliwości nie dotyczyłyby limity. Rząd liczy na to, że dzięki temu nastąpi pewne ożywienie niektórych dziedzin gospodarki i życia społecznego. Wcześniej o takim paszporcie mówiło litewskie Ministerstwo Gospodarki i Innowacji, Ministerstwo Ochrony Zdrowia oraz mer Wilna, Remigijus Šimašius.

Według danych litewskiego Departamentu Statystyki, w środę 19 maja na Litwie zarejestrowano 911 nowych przypadków koronawirusa. Na COVID-19 zmarło 9 osób. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju wynosi 534,8. Od początku pandemii na Litwie zarejestrowano 267 769 przypadków koronawirusa, zaś z powodu COVID-19 zmarło 4 136 osób. Z infekcją koronawirusową – pośrednio lub bezpośrednio – na Litwie wiąże się ogółem 8 361 zgonów.

kurierwilenski.lt / Kresy.pl