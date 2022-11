Systemy NASAMS i Apside dotarły na Ukrainę

Jak poinformował na Twitterze w poniedziałek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, na Ukrainę dotarły systemy przeciwlotnicze NASAMS i Aspide.

„Ta broń znacznie wzmocni armię ukraińską i sprawi, że nasze niebo będzie bezpieczniejsze. Będziemy nadal zestrzeliwać wrogie cele, które nas atakują. Dziękujemy naszym partnerom: Norwegii, Hiszpanii i Stanom Zjednoczonym” – napisał Reznikow.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022