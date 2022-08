Pentagon zamawia systemy NASAMS dla Ukrainy

Departament Obrony USA podpisał kontrakt z firmą Raytheon na produkcję systemów rakietowych ziemia-powietrze NASAMS dla Ukrainy. Warte ponad 182 mln dolarów zamówienie ma zostać zrealizowane w całości do sierpnia 2024 roku.

Według opublikowanego w piątek na stronach Pentagonu komunikatu, koncern Raytheon otrzymał kontrakt wart blisko 182,3 mln dolarów na zamówienie rakietowych systemów obrony powietrznej średniego i dalekiego zasięgu NASAMS. Prace produkcyjne mają być prowadzone przez zakłady w Tewksbury w stanie Massachusetts i mają zostać zakończone do sierpnia 2024 roku. Finansowanie zostaje zapewnione poprzez środki z programu Ukraine Security Assistance Initiative.

W swoim komunikacie prasowym, Raytheon zaznaczył, że systemy NASAMS zostaną dostarczone na Ukrainę w odpowiedzi na zapotrzebowanie tego państwa w zakresie obrony przed zagrożeniami z powietrza.

„Raytheon Missiles & Defense oraz nasi partnerzy pilnie pracują nad tym, by szybko dostarczyć te krytycznie ważne, sprawdzone systemy obrony powietrznej, by pomóc Ukraińcom bronić ich ojczyzny” – powiedział Tom Laliberty, szef jednego z działów koncernu. Dodał, że tym samym Ukraina dołączy do innych użytkowników NASAMS na całym świecie.

Jak informowaliśmy, w ramach ogłoszonego 24 sierpnia, w Dzień Niepodległości Ukrainy, nowego pakietu pomocy wojskowej Ukraina otrzyma od USA około 2,98 mld dol. na pozyskanie broni i sprzętu, w tym pozyskanie zaawansowanych systemów obrony powietrznej (chodzi tu głównie o NASAMS), artylerii i blisko ćwierć miliona sztuk amunicji artyleryjskiej, systemów przeciwko latającym bezzałogowcom i radarów przeciwartyleryjskich, a także dronów wraz z częściami zamiennymi. Odbędzie się to jednak inaczej niż dotąd, a mianowicie w ramach programu Program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Zakłada on pozyskiwanie broni i sprzętu od producentów, a nie pobieranie go z magazynów sił USA.

Czytaj także: WSJ: Waszyngton szuka nazwy dla misji wojskowej, wspierającej Ukrainę

Dodajmy, że na początku lipca br. Amerykanie poinformowali, że w ramach kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, o łącznej wartości 820 mln dolarów dostarczą Ukrainie m.in. dwa systemy rakietowe ziemia-powietrze NASAMS.

defense.gov / Ukrinform / Kresy.pl