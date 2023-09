Syryjczyk wiózł busem 31 nielegalnych imigrantów. Trafił do aresztu

Funkcjonariusze z Placówki SG w Bielsku-Białej wspólnie z policjantami z Węgierskiej Górki zatrzymali 31 nielegalnych migrantów oraz wiozącego ich kierowcę – obywatela Syrii. Przemytnik trafił do aresztu na okres 3 miesięcy.

W miniony weekend funkcjonariusze Straży Granicznej z PSG w Bielsku-Białej otrzymali informację od policjantów z Węgierskiej Górki (pow. żywiecki) o 31 cudzoziemcach ujawnionych w samochodzie dostawczym typu bus – podała SG we wtorek. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili wobec obcokrajowców kontrolę legalności pobytu, w wyniku której okazało się, że przebywają w Polsce nielegalnie. Wszyscy zostali zatrzymani.

“Obcokrajowcy to 26 mężczyzn i 5 kobiet. Wśród nich było także 7 dzieci w wieku od 1,5 do 10 lat. Osoby nie posiadały przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w naszym kraju. Posiadali jedynie dokumenty potwierdzające pobyt krótkotrwały obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji z których wynika, że prawdopodobnie są to obywatele Syrii” – wskazano w komunikacie.

Jak czytamy, pojazdem kierował 23-letni obywatel Syrii. Mężczyzna próbował przewieźć w busie nielegalnych migrantów do innych krajów Europy zachodniej.

Pełnoletni Syryjczycy zostali przekazani słowackim służbom w ramach umowy o readmisji.

Kierowca usłyszał zarzut zorganizowania przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom 31 cudzoziemcom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zarzut nie zatrzymania się do kontroli drogowej. Trafił do aresztu na okres 3 miesięcy.

slaski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl