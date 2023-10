Straż Graniczna zatrzymała mężczyznę poszukiwanego czerwoną notą Interpolu

Obywatel Polski narodowości tureckiej, poszukiwany czerwoną notą Interpolu w związku z zabójstwem i usiłowaniem zabójstwa, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy.

Do zdarzenia z udziałem 45-letniego mężczyzny doszło w piątek (22 października) na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że mężczyzna od 2013 r. posiada polskie obywatelstwo, a jego dane figurują w bazie Interpolu jako osoby poszukiwanej w celu aresztowania za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Wpisu dokonała turecka policja w Ankarze w 2016 r. na poprzednie, tureckie dane osobowe mężczyzny. 45-latek po zatrzymaniu został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

W miniony weekend polskie patrole, pełniące służbę w rejonie Białowieży, były świadkami toczącej się przy barierze (po białoruskiej stronie) bójki między migrantami. Mężczyźni byli za zaporą techniczną wraz z grupą około 15 innych cudzoziemców – podała Straż Graniczna w poniedziałek. “Jeden z nich został ugodzony ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem, w okolice żeber, drugi – otrzymał cios w głowę. Polskie patrole, które były w rejonie zdarzenia, przekazały cudzoziemcom materiały opatrunkowe. Wezwano również karetkę służb medycznych Wojska Polskiego” – czytamy.

Jak wskazuje SG, w międzyczasie do rannego w głowę cudzoziemca z terytorium Białorusi podeszła jednak grupa osób, która zabrała go do lasu. “Drugiego z poszkodowanych pozostawiono pod zaporą. Migranci, którzy towarzyszyli rannemu, przenieśli go w rejon bramki serwisowej. Ze względu na ciężki stan zdrowia mężczyzny, funkcjonariusze SG podjęli decyzję o natychmiastowym przetransportowaniu rannego cudzoziemca do szpitala. Tam, obywatel Iranu, przeszedł zabieg chirurgiczny w związku, jak się okazało, z przebitym płucem. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Działania polskich służb uratowały mu życie” – podkreślono w komunikacie.

Straż Graniczna opublikowała nagranie zajścia.

“Agresywne zachowania migrantów na granicy polsko-białoruskiej nasilają się. Cudzoziemcy, uzbrojeni w niebezpieczne narzędzia, stanowią zagrożenie dla siebie (jak pokazuje zdarzenie, które miało miejsce w rejonie Białowieży) i innych osób” – podkreśla SG.

