Elektryczne motocykle dla Straży Granicznej. Posłużą do “cichej obserwacji”

Straż Graniczna kupuje motocykle z napędem elektrycznym. Podpisaliśmy umowę na dostawę 14 motocykli – przekazała w poniedziałek rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Mają służyć do “cichej obserwacji”.

W ubiegłym tygodniu formacja zawarła umowę na dostawę 14 motocykli z napędem elektrycznym marki ZERO MOTORCYCLES model FZ ZF7.2 o wartości prawie 1,2 mln zł. Koszt jednego z nich to 85 tys. zł. Motocykle już na początku grudnia mają trafić do funkcjonariuszy SG, głównie do oddziałów na granicy zewnętrznej.

“Motocykle z napędem elektrycznym to nowość we flocie pojazdów Straży Granicznej. Z uwagi na fakt, iż formacja angażuje się w ochronę środowiska, pojazdy docelowo planuje się użytkować w ochronie granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną UE w szczególności na obszarach ekologicznie chronionych tj. parkach narodowych, krajobrazowych itp.” – przekazała rzeczniczka SG por. Anna Michalska.

Podkreśliła, że zakupione pojazdy z napędem elektrycznym cechuje w szczególności możliwość skrytej eksploatacji w warunkach służby (nie powodują nadmiernego hałasu w przypadku cichego dotarcia do wyznaczonego miejsca służby), czynniki takie jak, niższe koszty eksploatacji, wpływ na proces zaopatrzenia oraz przechowywania paliw w placówkach SG, a także szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego w postaci ograniczenia emisji spalin i hałasu.

Przeczytaj: Straż Graniczna dostała nowe samochody terenowe. “Za chwilę wyruszą na granicę wschodnią”

Elektryczne motocykle to nowość w formacji, ale Straż Graniczna posiada już jednoślady. Obecnie eksploatowanych jest około 360 sztuk motocykli różnych marek m.in.: Honda, Aprilla, Kawasaki, Rieju czy KTM wyposażonych w silniki spalinowe o pojemności od 125 cm3 do 1000 cm3. Motocykle wykorzystywane są nie tylko do patrolowania trudno dostępnych terenów przygranicznych, ale również do zwalczania przestępczości transgranicznej i nielegalnej migracji na odcinkach autostrad czy dróg szybkiego ruchu.

Zobacz także: 350 nowych pojazdów dla Straży Granicznej. Największe zakupy od lat

strazgraniczna.pl / businessinsider.com.pl / Kresy.pl