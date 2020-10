Stany Zjednoczone gotowe do rozmów z Rosją w sprawie kontroli zbrojeń jądrowych

Stany Zjednoczone są gotowe do natychmiastowego spotkania z Rosją w celu sfinalizowania porozumienia w sprawie przedłużenia działań na rzecz dalszej redukcji i ograniczenia strategicznej broni ofensywnej (Nowy START), poinformowała we wtorek rzecznik Departamentu Stanu USA Morgan Ortagus.

„Doceniamy gotowość Federacji Rosyjskiej do poczynienia postępów w kwestii kontroli zbrojeń jądrowych. Stany Zjednoczone są przygotowane do natychmiastowego spotkania w celu sfinalizowania możliwego do zweryfikowania porozumienia. Oczekujemy, że Rosja upoważni swoich dyplomatów do zrobienia tego samego” – powiedziała.

Oczekuje się, że specjalny wysłannik prezydenta USA ds. kontroli zbrojeń, marszałek Billingslea poinformuje wkrótce pozostałych członków NATO o stanie rozmów z Rosją.

Traktat został zawarty na okres dziesięciu lat (do 5 lutego 2021 roku). Można go zastąpić umową uzupełniającą przed upływem terminu lub przedłużyć o nie więcej niż pięć lat (do 2026 roku) za obopólną zgodą.

Jak poinformowaliśmy wcześniej, według ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, Rosja jest gotowa do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi nad nowymi traktatami dotyczącymi stabilności strategicznej i kontroli zbrojeń.

„Drogi Władimirze Władimirowiczu [zwrócił się do prezydenta Putina], zgodnie z twoją instrukcją byliśmy w dość intensywnym kontakcie z naszymi amerykańskimi kolegami w całym zakresie kwestii związanych ze stabilnością strategiczną, w szczególności podkreślamy Twoją inicjatywę, która pozostaje w mocy i staje się coraz ważniejsza przy podejmowaniu decyzja o przedłużeniu obowiązującego Układu Nowy START, który wygasa w lutym bez żadnych warunków wstępnych. Tymczasem potwierdzamy, że będziemy gotowi do kontynuowania prac nad nowymi porozumieniami” – zapewnił Ławrow.

Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował w piątek, by Moskwa i Waszyngton przedłużyły o rok, bez żadnych warunków, układ z 2010 roku o ograniczeniu zbrojeń strategicznych. Putin przedstawił tę propozycję na posiedzeniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Według rosyjskiego przywódcy przedłużenie układu bez żadnych warunków choćby na jeden rok umożliwi przeprowadzenie merytorycznych rozmów na jego temat.

„Byłoby nadzwyczaj smutne, gdyby układ w ogóle przestał istnieć i nie zostałby zamieniony przez inny fundamentalny dokument podobnego rodzaju” – powiedział Putin.

Podkreślił także, że układ Nowy START „działał sprawnie przez poprzednie lata i spełniał swoją zasadniczą rolę, którą było ograniczanie i powstrzymywanie wyścigu zbrojeń oraz kontrola zbrojeń”.

Kresy.pl/Tass