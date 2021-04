Spółka JSW odnotowała w 2020 roku 1,5 mld zł straty. Jej prezes zarobił jednak 720 tys. zł

W roku 2020 Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 1,5 mld zł straty. Mimo to wynagrodzenia członków zarządu JSW idą w miliony złotych.

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała w 2020 roku 1,5 mld straty. Portal „Śląski Biznes” zwraca uwagę na wysokie wynagrodzenia zarządu spółki. Prezes spółki (od 1 sierpnia 2019 roku) Włodzimierz Hereźniak zarobił 300 tys. zł. Artur Dyczko za okresy pracy w zarządzie od 1 do 10 stycznia oraz od 4 lipca do 31 grudnia, zarobił 313 333,34 zł. Rafał Pasieka i Radosław Załoziński, którzy weszli do zarządu JSW 4 lipca, zarobili po 296 666,67 zł – podał slaskibiznes.pl w poniedziałek.

Artur Wojtków zarobił 601 666,67 zł, Tomasz Śledź (obecny w zarządzie do 18 grudnia 2019) – 581 666,67 zł, Daniel Ozon (prezes JSW do 11 czerwca 2019) – 322 tys. zł. Za pracę w zarządzie w okresie od 1 stycznia do 28 lutego Robert Ostrowski otrzymał 100 tys. zł, zaś Jolanta Gruszka za zatrudnienie w okresie 1 – 10 stycznia zarobiła 16 666,67 zł. Dodatkowo do pracy w zarządzie delegowany był Robert Małłek, członek Rady Nadzorczej, który za pracę w okresach 27.02 – 26.05 i 28.05 – 3.07 zarobił 206 797,23 zł.

Dodatkowo spółka wypłaciła także 985 tys. zł z tytułu odpraw i odszkodowań za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.

Dla porównania wynagrodzenie zarządu spółki za rok 2019 wyniosło 3 mln 35 tys. 163,92 zł – ponad 83 tys. zł mniej, niż w roku 2020. W roku 2019 spółka miała jednak blisko 650 mln zł zysku netto.

Nie są do jednak wszystkie aspekty wynagrodzenia władz spółki. Członkowie jej zarządu posiadają także benefity pozafinansowe.

slaskibiznes.pl / Kresy.pl