Krzysztof Bosak w wywiadzie dla RMF FM skomentował interwencję Grzegorza Brauna w oleśnickim szpitalu, twierdząc, że „zwróciła uwagę na problem, który był niedostatecznie wyartykułowany w mediach". Dodał, że wielu Polaków było zszokowanych, gdy usłyszało o przeprowadzeniu „aborcji" na 9-miesięcznym dziecku.

W piątek jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak był gościem Tomasza Terlikowskiego na antenie RMF FM. Wśród tematów rozmowy była interwencja europosła Grzegorza Brauna i posła Romana Fritza, którzy weszli w środę do szpitala w Oleśnicy, żeby dokonać zatrzymania obywatelskiego ginekolog Gizeli Jagielskiej, wicedyrektor placówki. Politycy przyszli na oddział i uniemożliwili wyjście z pomieszczenia Jagielskiej. Doszło do awantury i przepychanek. Obie strony wezwały na miejsce policję.

Bosak wyraził opinię, że akcja Grzegorza Brauna „zwróciła uwagę na problem, który był niedostatecznie wyartykułowany w mediach” i uruchomiła debatę, która, jego zdaniem, była wcześniej skrępowana. Na pytanie, czy akcja Brauna mu się podobała, wicemarszałek odparł — „Nie powiedziałem tego, natomiast uważam, że sprowokowała dyskusję i uważam, że efekt tej dyskusji (…) jest czymś, czego potrzebowaliśmy”.

„To, ile osób zabrało głos w tej sprawie, także ja, ta akcja sprowokowała dyskusję, i uważam, że efekt otwartej dyskusji na ten temat jest czymś, czego potrzebowaliśmy. Nie powinniśmy przemilczać tej sytuacji” – stwierdził.

Dalej wicemarszałek kontynuował, że praktyki z oleśnickiego szpitala kojarzą mu się z z doktorem Mengele — „Szpital nie jest miejscem, żeby dziecko w 9. miesiącu ciąży uśmiercać zastrzykiem trucizny prosto w serce. To są praktyki, które kojarzą mi się z Auschwitz, z doktorem Mengele. W ten sposób – zastrzykiem w serce – zamordowano świętego Maksymiliana Kolbego. W naszej kulturze zastrzyk trucizny w serce jest i powinien być traktowany jako morderstwo, a nie jako świadczenie zdrowotne” – zaakcentował.

Krzysztof Bosak odniósł się też do sytuacji pod względem prawnym — „Myślę, że wielu Polaków, którzy się o tym w tej chwili dowiedzieli, jest zszokowanych faktem, że NFZ płaci za takie nieludzkie, haniebne potraktowanie kogoś, kto ma prawa pacjenta — bo dziecko ma prawa pacjenta, także dziecko nienarodzone” — powiedział polityk Konfederacji. Wicemarszałek podkreślał też, że diagnostyka prenatalna nie jest w 100 proc. skuteczna i że zdarzają się przypadki, w których dziecko, mające być poważnie chore, rodzi się prawie zdrowe. — „Mamy też przypadki w drugą stronę” — zaznaczył.

„Osoby z tą wadą – wrodzoną łamliwością kości żyją – niektóre z nich uczestniczą także w debacie na ten temat – mają dzieci, te dzieci także żyją, lekarze są w stanie im pomagać. One są pełnosprawne intelektualnie i czasem mają pewne wady fizyczne, przy których jednym można pomóc, innym niekoniecznie” – przypomniał Bosak.

Aktywność lobby proaborcyjnego, według lidera Konfederacji, zmanipulowało opinią publiczną – „Kobieta, którą do tej tragicznej sytuacji doprowadzono rzeczywiście była w złej kondycji psychicznej i obsiedli ją zawodowi prawnicy, lobbyści z organizacji proaborcyjnych, które zajmują się kreowaniem takich sytuacji” – powiedział Bosak, dodając, że wcześniej kobieta przebywała w łódzkim szpitalu, w której była pod opieką lekarzy specjalistów.

W Oleśnicy „abortowano” 9-miesięczne dziecko

Przypominamy, że u zabitego w Oleśnicy dziecka podejrzewano wrodzoną łamliwość kości. Jego mama trafiła do szpitala w Łodzi, gdzie planowano przeprowadzenie cesarskiego cięcia, które było uznawane za najbezpieczniejszą metodę zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Po narodzinach, Felkowi oraz jego mamie miałaby zostać zapewniona specjalistyczna pomoc medyczna i terapia.

Jednak pod wpływem namów aktywistów aborcyjnych, matka Felka udała się do Oleśnicy, gdzie znajduje się największy ośrodek aborcyjny w Polsce. Tam, w 37. tygodniu ciąży, po osiągnięciu przez dziecko pełnej dojrzałości, dokonano aborcji, wstrzykując Felkowi chlorek potasu do serca, co doprowadziło do jego śmierci. Zgodnie z relacjami Gazety Wyborczej, tego czynu miała dokonać osobiście wicedyrektor szpitala, Gizela Jagielska, która w przeszłości publicznie deklarowała swoje doświadczenie w przeprowadzaniu takich zabiegów.

Według danych z lutego 2025 r. podanych przez Fundacja Życie i Rodzina – szpital w Oleśnicy w 2024 r. abortował 155 dzieci, 13 z nich było całkowicie zdrowe, a 62 miało zespół Downa. Wszystkie aborcje dokonano z przesłanek psychiatrycznych. Fundacja informuje, że zabijano jedno dziecko nienarodzone częściej niż raz na tydzień.

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

W piątek Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci nienarodzonego, dziewięciomiesięcznego Felka, z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących postępowania. Wystąpiło również o przesłanie kopii odpowiedzi udzielonej Polskiemu Towarzystwu Ginekologów i Położników, które zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienia w kwestii wykładni pojęcia „przerywanie ciąży”.

„Marcin Wiącek zwraca się również o informację o ustaleniach dokonanych na prośbę Pani Minister przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami związanymi ze sposobem udzielania przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi świadczeń zdrowotnych pacjentce, której dotyczy sprawa” – poinformowano w komunikacie.

Marcin Wiącek poprosił także o informacje na temat ustaleń dokonanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami dotyczącymi udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pacjentce, której dotyczy sprawa.

Kresy.pl/rmf24.pl