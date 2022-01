Sondaż: Spada poparcie dla Zjednoczonej Prawicy – To skutek Polskiego Ładu?

Według sondażu Instytutu Badań Pollstera dla Super Expressu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Zjednoczona Prawica. Jednak poparcie dla partii rządzącej spadłoby o 3,57 punktów procentowych w stosunku do sondażu sprzed miesiąca.

Poparcie dla partii rządzącej spadłoby o3,57 punktów procentowych w stosunku do sondażu sprzed miesiąca, wynika z sondażu Instytutu Badań Pollstera, który zlecił Super Express.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 32,81%. osób. Oznacza to spadek poparcia o 3,57%. Na Koalicję Obywatelską, swój głos oddałoby 24,5% ankietowanych. W porównaniu z wynikiem z grudnia, jest to spadek o 1 punkt procentowy. Kolejne miejsce zajęłaby Polska 2050 Szymona Hołowni: 17,08%, wcześniej 14,55%.

W sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie. Na Konfederację chce zagłosować 10,11%, na Lewicę 7,06%, na Polskie Stronnictwo Ludowe 6,44%.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Prof. Rafał Chwedoruk w komentarzu dla gazety ocenia, że może być to efekt Polskiego Ładu. „Tak, choć nie nie sądzę, by dotyczyło to bezpośrednio skutków Polskiego Ładu, dlatego, że negatywne skutki, czyli np. niższe pensje, w skali całego społeczeństwa dotyczą niewielkiej grupy, która i tak nie należała do elektoratu PiS, jak np. nauczyciele. Moim zdaniem główną przyczyną spadku poparcia jest problem z utrzymaniem poziomu życia i wzrostu cen usług. Szczególnie cen energii, ponieważ to oznacza bezpośredni wzrost wydatków wielu obywateli, także z tych grup, które deklarowały gotowość głosowania na PiS. Polski Ład i problemy z nim związane utwierdzają w swoich preferencjach tych, którzy i tak nie głosują na PiS. Osoby pracujące na umowy zlecenie to różne osoby, takie, dla których to substytut etatu, ale też ci, którzy dorabiali” – czytamy.

Zobacz też: Polacy chcą płacić więcej dla ochrony klimatu? [SONDAŻ]

Czytaj: W najnowszym sondażu KO zbliżyła się do partii rządzącej

Kresy.pl/Super Express