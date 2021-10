Siły Izraela likwidują palestyński cmentarz Yusufija w Jerozolimie [+VIDEO]

Izraelskie służby likwidują palestyński cmentarz Yusufija w Jerozolimie. W poniedziałek na Twitterze zamieszczono nagranie pokazujące palestyńską kobietę, która nie chce oderwać się od niszczonego grobu jej syna.

Okupacja izraelska pozbawia Palestyńczyków żywych i martwych z ich ziemi! Kobieta nie chce oderwać się od niszczonego grobu jej syna – napisał w poniedziałek na Twitterze Ramy Abdu, palestyński prawnik i obrońca praw człowieka. Do wpisu dodał nagranie pokazujące palestyńską kobietę, która nie chce oderwać się od niszczonego grobu, w którym leży jej syn. W tle widać izraelski buldożer niszczący pozostałe groby.

Israel disturbs the deads in their graves!

A Palestinian woman embraces her son’s grave to protect it from the excavation and bulldozing operations carried out by the occupation in the Yusufiya cemetery in occupied Jerusalem. pic.twitter.com/22RD6tLYlG — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 25, 2021

We wtorek Ramy Abdu zamieścił kolejne nagranie przedstawiające opisywane działania sił Izraela.

وفي فوضى حطام الدُّور، بين الرَّدمِ والشوكِ

وقفْتُ وقلت للعينين:

قِفا نبكِ

على أطلال من رحلوا وفاتوها

..

وكان هناك جمعُ البومِ والأشباح

غريبَ الوجه واليد واللسانِ ، وكان

يُحوِّمُ في حواشيها

يمد أُصولَه فيها

وكانَ الآمِرَ الناهي

وكانَ.. وكانْ..

وغُصَّ القلبُ بالأحزان.#فدوى_طوقان pic.twitter.com/ap2hl0dyZ0 — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 26, 2021

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Spektakularna ucieczka Palestyńczyków z izraelskiego więzienia [+VIDEO]

Siły Izraela usunęły rodziny pochowanych tam Palestyńczyków, które sprzeciwiały się likwidacji cmentarza.

Nagrania przedstawiające likwidację cmentarza opublikowała na Twitterze także agencja Wafa. „Izraelska gmina kontynuuje likwidację części islamskiego cmentarza Al-Yusufiyah, który przylega do murów Starego Miasta w Jerozolimie. Planuje zburzyć go, by zbudować „Szlak Biblijny”, ciąg parków na południu Starego Miasta” – napisano.

Watch: The Israeli municipality continues to level parts of Islamic Al-Yusufiyah Cemetery, which lies adjacent to the walls of #Jerusalem’s Old City. It plans to bulldoze it to build a „Bible Trail”, a string of national parks in the south of the Old City.#FreePalestine pic.twitter.com/jvquTgsEB1 — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) October 25, 2021

Zobacz także: Władze palestyńskie sprzeciwiają się izraelskiej kolonizacji

Kresy.pl