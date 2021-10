LOT pozwał Boeinga. Przewoźnik chce 1 mld zł odszkodowania

Polskie Linie Lotnicze LOT złożyły do sądu w Seattle w USA pozew przeciwko firmie Boeing. LOT domaga się odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 1 mld zł – poinformował PAP we wtorek. Chodzi o wady projektowe w samolotach 737 MAX, które doprowadziły do ich uziemienia.

Początkowo PAP powołała się na źródła w PLL LOT. We wtorek rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski potwierdził informacje. Pozew został poprzedzony wielomiesięcznymi negocjacjami, które nie doprowadziły do satysfakcjonujących strony rozwiązań.

„Polskie Linie Lotnicze LOT złożyły do sądu w Seattle w stanie Waszyngton pozew przeciwko firmie Boeing. Przewoźnik domaga się odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 1 mld zł (250 mln USD)” – źródło przekazało PAP.

Na początku października bieżącego roku prezes PLL LOT Rafał Milczarski przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że spółka poniosła duże straty z powodu uziemienia samolotów Boeing 737 MAX. „Prowadzimy rozmowy i prowadziliśmy rozmowy z koncernem Boeing. Na razie te rozmowy nie przyniosły spodziewanych rezultatów, w związku z tym będziemy korzystać z przysługujących rozwiązań, żeby odszkodowanie uzyskać” – mówił wówczas prezes PLL LOT.

„My nie odpuścimy i nie możemy odpuścić niczego, co firma Boeing jest nam winna. Jest to zupełnie naturalna rzecz i będziemy z tego typu roszczeniami do Boeinga występować” – deklarował.

15 Boeingów 737 MAX, o łącznej wartości katalogowej 1,8 mld dol. amerykańskich, zostało zamówionych przez PLL LOT. Pierwsze maszyny dostarczono w grudniu 2017 roku.

Maszyny zostały uziemione przez EASA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego). Powodem były wypadki tych samolotów – w Indonezji w październiku 2018 r. i w Etiopii w marcu 2019 r. W katastrofach zginęło łącznie 346 osób.

Przyczyną wypadków było oprogramowanie MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), mające na celu ułatwienie obsługi samolotu. Złe działanie czujnika powodowało, że nos samolotu wielokrotnie opadał w dół i ostatecznie uniemożliwiało to kontrolę nad nim.

PLL LOT były zmuszone zastąpić pięć samolotów MAX posiadanych we flocie i 10 samolotów, które przez uziemienie nie zostały dostarczone do LOT w terminie, wyleasingowanymi w trybie awaryjnym maszynami.

pap / rmf24.pl