Sierakowski na ukraińskim portalu relatywizuje ludobójstwo na Wołyniu. Wiceszef MSZ reaguje

Na ukraińskim portalu The Kyiv Independent opublikowano w poniedziałek tekst skrajnie lewicowego publicysty Sławomira Sierakowskiego, związanego z Krytyką Polityczną. Autor usprawiedliwia Zbrodnię Wołyńską. Sugeruje, że nie była ludobójstwem. Do sprawy odniósł się wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Sierakowski krytykuje żądania dotyczące przeprosin ze strony Ukrainy za ludobójstwo na Wołyniu. „Takie żądania są symptomatyczne dla szerszego mesjanistycznego przeświadczenia o byciu ofiarą” – pisze.

„Podczas gdy polscy historycy mówią o rzezi jako o ludobójstwie, Ukraińcy wspominają wojnę między dwoma podziemnymi armiami, które były niszczone przez nazistów i sowietów” – stwierdza Sierakowski.

„Polska ma solidną tradycję odmawiania przyznania się do winy” – uważa publicysta. „W Polsce nigdy nie mówi się o tym, jak przez wieki ich przodkowie znęcali się i wyzyskiwali ukraińskich chłopów. Jeśli przeczytacie relację historyka Daniela Beauvois o traktowaniu Ukrainy w okresie I Rzeczypospolitej oraz pod zaborami w XVIII i XIX wieku, włosy zjeżą wam się na głowie” – dodaje.

Jego zdaniem, Zbrodnia Wołyńska nie była ludobójstwem, lec czystką etniczną. Autor przywołuje definicję socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego Lecha Nijakowskiego. „Czystka etniczna nie jest ludobójstwem, chociaż może składać się z szeregu masakr i pogromów” – pisze.

„Od ludobójstwa odróżnia ją przede wszystkim intencja sprawców – chcą uzyskać pełną kontrolę nad spornym terytorium i wypędzić z niego wrogą grupę etniczną” – dodaje.

„Taki był cel ukraińskich nacjonalistów, a osiągnięcie go było motywem ich straszliwych czynów” – pisze. „Spektakularne tortury, gwałty i inne okrucieństwa mają racjonalny cel – wywołują panikę, która przyspiesza exodus ludności” – przywołuje znów definicję Nijakowskiego.

„Większość Polaków chce ignorować ten kontekst” – uważa. Następnie tłumaczy ludobójstwo na Wołyniu kwestiami związanymi z „demoralizacją wojenną”.

Do tekstu Sierakowskiego odniósł się we wtorek na Twitterze wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

„Nieprawdopodobne. S.Sierakowski w @KyivIndependent usprawiedliwia Zbrodnię Wołyńską, twierdząc że to nie było ludobójstwo – oraz że (aprobatywny cytat) tortury, gwałty i inne okrucieństwa miały racjonalny cel: wypędzenie z Wołynia polskiej ludności… No i oczywiście, że ciemni Polacy ignorują ten kontekst – ale gdyby poczytali trochę naukowców, to może by zrozumieli. Negacjonizm zbrodni popełnionych na Polakach w czasie II Wojny Światowej to coraz poważniejszy problem” – napisał.

