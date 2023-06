Scholz, Macron i Duda spotkają się w Paryżu w celu omówienia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Polski Andrzej Duda mają udać się do Paryża w przyszły poniedziałek na rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem – poinformowało w czwartek Politico powołując się na anonimowych francuskich urzędników.

Jak przekazał w czwartek portal Politico, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Polski Andrzej Duda mają udać się do Paryża w przyszły poniedziałek na rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Oczekuje się, że spotkanie przy kolacji będzie koncentrować się na naciskach Ukrainy na członkostwo w NATO i gwarancjach bezpieczeństwa ze strony sojuszników przed lipcowym szczytem NATO.

W zeszłym tygodniu Macron wezwał do udzielenia Ukrainie „silnych, konkretnych i namacalnych” gwarancji bezpieczeństwa i argumentował, że Ukrainie należy zaoferować „ścieżkę do członkostwa [NATO]”. Jednak Scholz wydawał się być bardziej ostrożny, mówiąc w zeszły czwartek, że nie należy skupiać się na członkostwie, ale na tym, „jak my jako jednostki możemy wspierać Ukrainę”.

Polska wielokrotnie apelowała o udzielenie Ukrainie silnych gwarancji bezpieczeństwa. We wtorek Duda spotkał się z kilkoma przywódcami państw członkowskich NATO w Europie Wschodniej, aby omówić wojnę na Ukrainie i jej prośbę o przystąpienie do sojuszu – zwraca uwagę Politico.

Chociaż istnieje szerokie zrozumienie, że Ukraina nie będzie mogła do niej przystąpić, dopóki jest w stanie wojny z Rosją, członkowie NATO są podzieleni co do tego, jak powinni zareagować na obecne dążenia Ukrainy do członkostwa.

Zobacz też: CNN: Opór Rosjan jest silniejszy niż oczekiwano

Zdaniem francuskiego dyplomaty, na którego powołuje się portal, członkowie NATO muszą wysłać silny sygnał Rosji w momencie, gdy Ukraina rozpoczyna kontrofensywę.

„Jeśli nie znajdziemy rozwiązania, które zadowoli wszystkich, istnieje ryzyko, że nie osiągniemy… jednolitego oświadczenia, a to byłby oczywiście największy prezent, jaki moglibyśmy dać Rosji” – powiedział dyplomata, który nie był upoważniony by mówić publicznie.

Oczekuje się również, że przywódcy omówią inne tematy, takie jak europejska suwerenność i obrona.

Kresy.pl/Politico