Rząd przedstawił Narodowy Program Szczepień

„Dokładnie tydzień temu w Europie pierwsza Brytyjka została zaszczepiona przeciw COVID-19. To symboliczna data. Cieszymy się, że w końcu do tego doszło. To bardzo ważny moment, w którym Europa przystępuje do kontrofensywy. Dołączamy do grona państw w ramach całej UE, które już w styczniu włączą się do procesu szczepienia” – oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił szczegóły programu szczepień.

Po intensywnych konsultacjach przedstawiamy przyjęty przez Radę Ministrów Narodowy Program Szczepień. Mamy zakontraktowane 60 mln dawek od sześciu firm – poinformował premier w czasie wtorkowej konferencji prasowej. Po raz kolejny podkreślił, że szczepionki będą darmowe i dobrowolne.

„Postaramy się, by były dostępne także dla tych, którzy dziś są w swoich domach, nie mogą z nich wyjść, z różnych względów, zdrowotnych przede wszystkim, dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Moment, w którym pierwszy Polak lub Polka przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym. To jedyne remedium, by pozbyć się epidemii raz na zawsze” – dodał.

„Mając na uwadze ryzyko trzeciej fali, stawiamy na szczepionkę. Wiem, że wielu Polaków jest już zmęczonych tą sytuacją. Opracowana przez nas strategia daje jednak nadzieję. Musi to być nasz narodowy cel, by zaszczepić jak najwięcej ludzi. Opierajmy się na nauce, na badaniach, na tym, co zalecają nam eksperci” – podkreślił premier. Zaznaczył, że w jak najszybszym tempie trzeba zaszczepić jak największą część populacji.

„Nawet najskuteczniejsza szczepionka nie zadziała, jeśli do programu przystąpi zbyt mało osób. To odpowiedzialność nas wszystkich” – zwrócił uwagę.

„Oczywiście będziemy zaczynali od medyków. Chcemy też stosunkowo szybko zaszczepiać nauczycieli, ale nie od tego uzależniamy powrót do szkół, od razu to chcę podkreślić. Powrót do szkół będzie zależny od tego, jaki będzie przebieg pandemii w najbliższych czterech, pięciu tygodniach, a nie od samego procesu szczepień” – zaznaczył Morawiecki.

W czasie konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że istnieje nadzieja na pojawienie się pierwszych szczepionek w Polsce jeszcze w tym roku. Podkreślił, że po 15 stycznia będzie istniała możliwość umawiania się na konkretne terminy szczepień, m.in. za pośrednictwem infolinii.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk oświadczył, że „Rada Ministrów przyjęła dzisiaj uchwałą Narodowy Program Szczepień. Jest to oficjalny rządowy dokument. Wszystkich namawiam do tego, żeby zapoznać się z tym dokumentem, bo to kompendium wiedzy nt. szczepionki i procesu szczepień”.

We wtorek Narodowy Program Szczepień został opublikowany na stronie gov.pl.

Zgodnie z jego założeniami dobrowolnym i bezpłatnym szczepieniom będą podlegać dorośli i dzieci w wieku od 12 lat.

