Rośnie liczba ofiar śmiertelnych wśród kazachskiej policji

Urzędnicy miejscy w Ałmaty poinformowali, że 748 funkcjonariuszy policji i gwardii narodowej zostało rannych, a 18 zabitych. Jak przekazał w czwartek portal The Guardian, jedno z ciał miało zostać znalezione bez głowy.

Jak poinformował w czwartek portal The Guardian, urzędnicy miejscy w Ałmaty poinformowali, że 748 funkcjonariuszy policji i gwardii narodowej zostało rannych, a 18 zabitych. Jedno z ciał miało zostać znalezione bez głowy.

Lokalna dziennikarka Ardak Bukeeva, która spędziła czwartek na rozmowach z protestującymi w centrum Ałmaty, poinformowała, że demonstranci, którzy szturmowali rezydencję prezydenta w mieście, przekazali jej, że podczas ataku zginęło kilkadziesiąt osób.

Wielu protestujących powiedziało, że zostali zachęceni do wyjścia na początku tygodnia w wyniku długo utrzymującej się frustracji z powodu sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju, powiedziała Bukeeva. Jednak w środę sytuacja stała się gwałtowna, niektórzy twierdzili, że prowokatorzy przybyli celowo powodować kłopoty, a inni zauważyli, że policja była prawie całkowicie nieobecna w centrum miasta.

Według korespondenta rosyjskiej agencji prasowej Tass, wojsko w Ałmaty zażądało od uczestników zamieszek opuszczenia Placu Republiki i ostrzegło przez głośniki, że zaczną strzelać. „Wszyscy powinni opuścić plac, otwieramy ogień” – zabrzmiały głośniki.

Naoczni świadkowie donoszą, że wojsko strzela do inicjatorów zamieszek i samochodów. Ludzie, którzy uciekli z placu i skontaktowali się z korespondentem, przekazali, że są ranni i zabici.

Rozmówcy agencji potwierdzili, że wojsko natychmiast otoczyło plac i rozpoczęło akcję specjalną. Zażądali opuszczenia placu i ostrzegli o otwarciu ognia.

Według naocznych świadków, od strony Placu Republiki słychać silne eksplozje. „Ci, którzy uciekają z boku placu, mówią, że [siły bezpieczeństwa] strzelały do ​​inicjatorów zamieszek i widzieli, jak niektórzy zdecydowanie upadli” – powiedział korespondentowi TASS jeden z rozmówców.

Informacje potwierdza agencja prasowa Reutera. Reporterzy agencji słyszeli wybuchy i strzały, gdy pojazdy wojskowe i dziesiątki żołnierzy posuwały się naprzód.

Jak wynika z informacji medialnych oraz rozproszonych nagrań zamieszczanych na portalach społecznościowych, w Ałmaty już od godzin nocnych trwają już intensywne starcia z użyciem broni palnej. Po tym, gdy rebelianci opanowali w środę popołudniu siedzibę miejskich władz (akimat) podpalając ją, noc była niespokojna. W centrum miasta zaczęły powstawać barykady, a mieszkańcy zaczęli odnotowywać przypadki grabieży i użycia przez osobników w cywilnych strojach broni palnej. Także wieczorem pojawiło się nagranie dużej kolumny transporterów opancerzonych, które miało przedstawiać kolumnę kazachstańskiej armii jadącą w kierunku Ałmaty.

❗️BREAKING: Video of Almaty last evening. In two days, the city turned into a center of protests.

Today it was ruled by protesters and looters – the President of Kazakhstan announced tough measures. Military specialists from the CSTO countries are flying to the country.

– Baza pic.twitter.com/I9DfNaQK7r

— Francesco Comito (@FrancescComito) January 6, 2022