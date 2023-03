Rosja powoła do wojska blisko 150 tys. poborowych. Putin podpisał dekret

W ramach wiosennego poboru, do rosyjskiego wojska ma zostać powołanych prawie 150 tys. osób. To najwięcej od początku rosyjskiej inwazji i więcej, niż wynosi średnia z ostatnich lat.

W czwartek rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał dekret o wiosennym poborze do wojska. Dokument został już oficjalnie opublikowany.

Zgodnie z treścią dekretu, Putin nakazuje „przeprowadzić od 1 kwietnia do 15 lipca 2023 roku pobór do wojska obywateli Federacji Rosyjskiej w wieku od 18 do 27 lat, nie będących w rezerwie (…) w liczbie 147 000 osób”.

Jednocześnie, na mocy dekretu ze służby zwolniono żołnierzy, których okres poboru wygasł.

Agencja TASS podaje, że jesienią ub. roku do rosyjskiego wojska powołano 120 tys. ludzi, a wiosną – 134,5 tysiąca. W ostatnich w ramach każdego poboru do armii trafiało średnio około 130 tys. poborowych.

Dodajmy, że obecnie trwają w Rosji dyskusje nad projektem ustawy, która zakłada stopniowe podniesienie wieku poborowego. Jest on obecnie procedowany w Dumie Państwowej, izbie niższej parlamentu Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z propozycjami zawartymi w dokumencie, w przyszłym roku wiek poborowy miałby wynieść 19-30 lat, w 2025 między 20 a 30 lat, natomiast od 2026 roku – od 21 do 30 lat. Jednocześnie, osoby chcące wstąpić do służby jako poborowi, ale w wieku 18 lat, również będą miały taką możliwość.

Wcześniej przewodniczący komitetu obrony Dumy Państwowej, Andriej Kartapołow powiedział, że w tym roku pobór będzie prowadzony zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Częściowa mobilizacja została ogłoszona przez prezydenta Władimira Putina 21 września. Według oficjalnych informacji miała objąć jedynie 300 tys. rezerwistów posiadający pożądane dla operacji zbrojnej specjalizacje bądź doświadczenie wojskowe. 31 października rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło zakończenie mobilizacji.

TASS / Kremlin.ru / Kresy.pl