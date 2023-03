Rosjanie ściągają na Ukrainę stare czołgi T-54/55 [+VIDEO/+FOTO]

W ostatnich dniach w sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia, przedstawiające stare, poradzieckie czołgi T-54 i T-55 transportowane koleją. Według opisów, są one przewożone w kierunku Ukrainy z bazy na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Analitycy z grupy Conflict Intelligence Team (CIT) podają, że transport kolejowy wyjechał z Arsienjewa, miasta w Kraju Nadmorskim, gdzie mieści się 1295. Centralna Baza Rezerwy Czołgów. Ich zdaniem, na zdjęciach widoczne są sowieckie czołgi średnie z rodziny T-54/55. W jednym z transportów zaobserwowano zarówno czołgi T-54, jak i wozy, mogące być późniejszymi wersjami T-54 lub T-55.

The Russians are now taking T-55 tanks out of storage and sending them to Ukraine.

The first T-55s were built in the 1950s.

Will we see the Russians sending any T-34s before this war is over? pic.twitter.com/4pBiWDDGml

