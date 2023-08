Rosja: Ponad 4000 domów zalanych po uderzeniu tajfunu Chanun [+VIDEO]

Rosja wysłała w niedzielę grupę zadaniową do nadzorowania oczyszczania części Dalekiego Wschodu po tym, jak tajfun Chanun przeszedł przez Kraj Nadmorski – poinformowało rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji kryzysowych.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, cytując ministerstwo, liczba zalanych domów wyniosła 4368. Stwierdzono, że 28 osad pozostało odciętych.

Większość dotkniętych domów znajduje się w miastach Ussuryjsk i Spask-Dalni oraz w rejonie miasta Oktiabrskij.

Ministerstwo poinformowało na swoim kanale Telegram, że grupa zadaniowa będzie „koordynować prace mające na celu wyeliminowanie skutków powodzi”. Samolot ministerstwa dostarczył pomoc humanitarną, a helikoptery Mi-8 pomogły w przetransportowaniu ratowników na miejsce. Dodano, że nie ma doniesień o ofiarach i że uniknięto poważniejszych szkód, wysyłając jednostki wcześniej. Agencja Tass poinformowała, że powódź w Ussuryjsku, drugim co do wielkości mieście regionu, była najgorsza i największa od dekady i dotknęła od 35 do 40 procent jego terytorium.

In #Usuriysk, #Russia, a dam broke through.

The city was completely flooded. About 200 people were evacuated. On the eve of the month in the Primorsky Territory of the Russian Federation fell the monthly norm of precipitation. pic.twitter.com/aDwYVH16XV

— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2023