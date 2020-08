Rosja: „Armia-2020”: Zaprezentowano lądową odsłonę systemu Hermes

Podczas Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego „Armia-2020”, które odbywa się w Moskwie, zaprezentowano system rakietowy Hermes, który jest przeznaczony do precyzyjnego rażenia celów na dystansie do 100 km.

Biuro konstrukcyjne KBP, które należy do koncernu Rostech, zaprezentowało podczas odbywającego się w Moskwie Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego „Armia-2020”, system rakietowy Hermes, który jest przeznaczony do precyzyjnego rażenia celów na dystansie do 100 km – poinformował we wtorek portal „Rossijskaja Gazieta”.

System Hermes ma wypełnić lukę pomiędzy niekierowaną artylerią rakietową i systemami takimi jak Iskander. Jest on lądową odmianą systemu rakietowego Hermes-A, który posiada zasięg do 20 km.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rozwój systemu rozpoczął się niemal 20 lat temu. Pierwsze testy poligonowe zostały przeprowadzone w 2003 roku.

Średnica pocisku w wersji lądowej wynosi 210 mm. Jego zasięg to 100 km. W trakcie lotu z użyciem silnika marszowego pocisk wykorzystuje system inercyjny, satelitarny (GLONASS) lub radiokomendowy (kieruje on pocisk w rejon celu z naddźwiękową prędkością).

W swojej ofercie KBP posiada wyrzutnię uzbrojoną w 6 pocisków. Taka wersja była testowana w 2003 roku na podwoziu Kamaz.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Międzynarodowe forum wojskowo-techniczne „Army-2020” rozpoczęło się 23 sierpnia. Będzie trwało do 29 sierpnia.

Podawaliśmy, że w czasie forum zaprezentowany miał zostać m.in. najnowszy system przeciw rakietom balistycznym (ABM) oraz eksportowa wersja systemu rakiet przeciwlotniczych S-300V4 Antej-4000.

Ałmaz-Antiej pokaże również w swoim centrum demonstracyjnym makiety systemów Antey-4000 i S-400 Triumf, wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze Viking i S-350 Vityaz, przeciwlotnicze systemy rakietowe krótkiego zasięgu Tor, stacje radarowe do wykrywania celów powietrznych, prowadzenia rozpoznania naziemnego, ochrony ważnych obiektów, kontroli ruchu lotniczego i zapewniania wsparcia meteorologicznego, morskie systemy obrony powietrznej, zmodernizowane systemy rakiet / armat przeciwlotniczych OSA-AKM1 i Tunguska-M1.

Jak pisaliśmy, w poniedziałek białoruskie siły zbrojne podpisały z rosyjskim koncernem Ałmaz-Antiej kontrakt, który dotyczy harmonogramu dostaw zaawansowanych systemów obrony powietrznej dla Białorusi. Sprzęt ma zostać przekazany do 2025 roku. Umowa została podpisana w czasie wojskowego forum technicznego „Armia-2020”, które odbywa się w Rosji.

rg.ru / tass.com / Kresy.pl