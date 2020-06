Rafael zaoferował nowe pociski Spike dla polskich niszczycieli czołgów [+VIDEO/+FOTO]

Izra­el­ska firma Rafael Advanced Defense Systems zaprezentowała w poniedziałek materiały przedstawiające wyrzut­nie cięż­kich ppk Spike NLOS do pol­skich nisz­czy­cieli czołgów – koło­wych i gąsie­ni­co­wych. Oferowanie wyrzutni następuje w ramach programu Ottokar-Brzoza. Mogą być one mon­to­wane na pod­wo­ziach BWP‑1, KTO Rosomak lub bwp Borsuk. Producent deklaruje, że wyrzutnia może mieścić do ośmiu gotowych do odpalenia poci­sków.

Izraelski koncern Rafael bierze udział w postępowaniu na niszczyciela czołgów „Ottokar-Brzoza” razem z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ). Oferta przewiduje licencyjną produkcję w Polsce pocisków rodziny Spike, a także nowej wyrzutni, która miałaby zostać zintegrowana z podwoziem dostarczonym przez PGZ (może to być transporter „Rosomak”, podwozie gąsienicowe BWP-1, lub też „Borsuk”).

Projekt nowej wyrzutni, opracowany przez Rafaela, został zaprezentowany pierwszy raz. Zakładana jest ich produkcja na licencji w Polsce. Każda z nich będzie mogła przenosić do 8 pocisków Spike: Spike-NLOS – posiadające największy zasięg, lecz także używane już dziś w polskiej armii Spike-LR oraz oferowane Spike-LR2 i Spike-ER2.

Wspomniane typy rakiet będą mogły być produkowane w zakładach Mesko, które dostarczają już dziś pociski Spike-LR Wojsku Polskiemu.

Spike NLOS jest najcięższym reprezentantem rodziny Spike. Posiada duży zasięg – 32 kilometrów, a ponadto może działać w każdych warunkach atmosferycznych.

Niszczyciel czołgów mógłby korzystać też z innych pocisków typu Spike, m.in. rakiet Spike-LR, Spike-LR2 oraz Spike-ER2.

Niszczyciel czołgów Ottokar-Brzoza ma w pierwszej kolejności wejść na wyposażenie odtwarzanego 14 Pułku Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach. Jednostka jest aktualnie wyposażona w wyrzutnie 9P133 Malutka, a także w dostarczone tam niedawno przenośne wyrzutnie Spike-LR.

Z wyjątkiem izraelskich Spike do programu oferowane są także MBDA Brimstone oraz Hellfire Lockheed Martina. Podwozie ma być zaś dostarczone przez polski przemysł.

