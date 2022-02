Znany ukraiński nacjonalista zapowiedział rozprawę z prorosyjską opozycją

Były deputowany ukraińskiego parlamentu i uczestnik wydarzeń na Majdanie w 2014 roku Wołodymyr Parasiuk zapowiedział „likwidację” prorosyjskiej opozycji na Ukrainie po zakończeniu wojny.

Wołodymyr Parasiuk zamieścił w sobotę w nocy wpis w mediach społecznościowych, w którym zagroził „likwidacją” liderom prorosyjskiej opozycji na Ukrainie.

Z jego wpisu wynika, że walczy on obecnie na wojnie z Rosją. „Noc. Zimno. Czekamy na kacapów” – napisał Parasiuk.

Zamieściwszy na Facebooku zdjęcie, na którym widać grupę deputowanych ukraińskiego parlamentu z prorosyjskiej partii „Platforma Opozycyjna – Za Życiem”, Parasiuk napisał, że doszedł do wniosku z towarzyszami broni, iż „po naszym zwycięstwie cała ta szajka, która jest na fotografii, musi zostać zlikwidowana”.

„Dlatego, wampiry, uciekajcie. Tym razem nie wykręcicie się. Będzie bolało – my to wam gwarantujemy! To przez was, wyrodki, małe dzieci tracą życie! To przez was ludzie cierpią i opuszczają swoje domy, a nasi bliscy nie śpią po nocach. Bo to przez was, suki, muszę siedzieć w zimnym okopie zamiast przytulać swoich bliskich” – napisał Parasiuk.

Były deputowany stwierdził, że „skoro lustracja nie pomogła, to na pewno pomoże likwidacja”.

Jego wpis zebrał do tej pory ponad 10 tys. pozytywnych reakcji oraz 21 tys. udostępnień.

W czasie wydarzeń na kijowskim Majdanie w 2014 roku Wołodymyr Parasiuk był dowódcą sotni tzw. Samoobrony Majdanu. Stał się znany, gdy 21 lutego 2014 roku na emocjonalnym zgromadzeniu opozycji na Majdanie, mającym upamiętnić zabitych, przejął mikrofon na scenie, by ostro potępić porozumienie pokojowe z Wiktorem Janukowyczem. Parasiuk zagroził, że jeśli prezydent Janukowycz do 10 rano następnego dnia nie zrezygnuje z urzędu, jego uzbrojeni ludzie przyjdą i wezmą szturmem rezydencję prezydencką. Tłum w odpowiedzi wiwatował, zaś Parasiukowi przypisywano od tamtej pory skłonienie Janukowycza do ucieczki ze swej rezydencji jeszcze tej samej nocy, umożliwiając tym proeuropejskiej opozycji sięgnięcie po władzę. Później walczył w Donbasie. Na fali popularności zdobytej w trakcie Majdanu Parasiuk dostał się do ukraińskiego parlamentu.

W 2015 roku w rozmowie z Frankfurter Allgemeine Zeitung Parasiuk potwierdził, że podczas wydarzeń na Majdanie jego ludzie strzelali do milicji.

W 2019 roku na Ukrainie wyciekło nagranie z przesłuchania w ukraińskiej prokuraturze, z którego wynikało, że jednym ze snajperów na kijowskim Majdanie był ojciec Wołodymyra – Zinowij Parasiuk, który należał do sotni dowodzonej przez syna.

Przed wydarzeniami na Majdanie Wołodymyr Parasiuk należał do organizacji Kongres Ukraińskich Nacjonalistów.

