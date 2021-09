Ukraiński parlament przyjął ustawę wymierzoną w oligarchów

Rada Najwyższa Ukrainy (jednoizbowy ukraiński parlament) przyjęła w czwartek w drugim czytaniu prezydencki projekt ustawy „o przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego związanym z nadmiernym wpływem osób o istotnym znaczeniu gospodarczym i politycznym w życiu publicznym”, nazywany popularnie „ustawą o oligarchach”.

Jak podaje agencja Unian, za przyjęciem ustawy zagłosowało 279 deputowanych spośród 379 obecnych na sali obrad.

Ustawa przewiduje stworzenie rejestru oligarchów, który będzie prowadziła Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony i wymienia kryteria uznania danej osoby za oligarchę.

Prawo stanowi, że oligarcha to osoba, która jednocześnie spełnia co najmniej trzy z następujących kryteriów: uczestniczy w życiu politycznym; ma znaczący wpływ na media; jest właścicielem bądź współwłaścicielem przedsiębiorstwa o pozycji monopolisty i w ciągu roku wzmacnia tę pozycję; posiada majątek o wartości przekraczającej kwotę określoną w ustawie (obecnie jest to niespełna 2,3 mld hrywien czyli równowartość ok. 350 mln złotych).

Osoby uznane za oligarchów nie będą mogły udzielać wsparcia materialnego (w tym finansowego) partiom politycznym i kandydatom w wyborach, brać udziału w tzw. wielkiej prywatyzacji (dotyczącej przedsiębiorstw powyżej określonej wartości), finansować jakiejkolwiek agitacji politycznej, w tym wieców i demonstracji o charakterze politycznym.

Urzędnicy publiczni będą zobowiązani do składania deklaracji o kontaktach z osobami uznanymi za oligarchów lub z ich przedstawicielami. Za naruszenie takiego obowiązku grozi „odpowiedzialność polityczna i/lub dyscyplinarna”.

Ustawa wejdzie w życie 6 miesięcy po dniu jej opublikowania a straci ważność po 10 latach od wejścia w życie.

Kresy.pl / Unian