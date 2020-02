Ukraińcy coraz bardziej zawiedzeni Zełenskim i jego ekipą [SONDAŻ]

Na Ukrainie wyraźnie wzrósł odsetek niezadowolonych z rządów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego ekipy. Sondaż Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS) wykazał też, że większość Ukraińców jest zdania, że nowe władze nie zdołały rozwiązać największych problemów kraju.

Jak podał w czwartek KMIS, w lutym br. pozytywnie do Wołodymyra Zełenskiego odnosiło się w lutym br. 47 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 13 pkt. procentowych w stosunku do grudnia 2019 roku. Do 24 proc. wzrósł odsetek ankietowanych negatywnie oceniających ukraińskiego prezydenta (+ 10 pkt. proc.).

Premier Ołeksij Honczaruk zgromadził w lutym zaledwie 8 proc. ocen pozytywnych (-4 pkt. proc.). Negatywnie pracę szefa rządu oceniło 33 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 11 pkt. procentowych w stosunku do grudnia ub. roku.

Pogarszające się oceny ukraińskich przywódców mogą być wynikiem rosnącego przeświadczenia Ukraińców, że nowe władze nie radzą sobie z najważniejszymi zadaniami. 70 proc. ankietowanych oceniło, że władzom nie udaje się zakończyć konfliktu na wschodzie kraju (suma odpowiedzi „raczej” i „zdecydowanie”). W porównaniu z początkiem listopada 2019 roku oceny te wzrosły o 26 pkt. proc. Obecnie jedynie co czwarty Ukrainiec uważa, że władze z powodzeniem radzą sobie z zadaniem zakończenia konfliktu (przy czym jedynie 2 proc. uważa, że robią to z „dużym powodzeniem”).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jeszcze bardziej surowo ankietowani ocenili wysiłki władz w zwalczaniu korupcji. 83 proc. uczestników sondażu uznało, że władze nie radzą sobie z tym zadaniem (wzrost o 14 pkt. proc.). 12 proc. było przeciwnego zdania (spadek o 11 pkt. proc.).

Po 80 proc. ankietowanych uznało, że nie doszło do wyjaśnienia najgłośniejszych przestępstw kryminalnych (+ 10 pkt. proc.) oraz że władze nie radzą sobie realizacją obietnic o obniżeniu rachunków za ogrzewanie, prąd itp.

Sondaż KMIS został przeprowadzony metodą CATI na losowej próbie 1500 dorosłych Ukraińców w dniach 21-25 lutego br. na terenach kontrolowanych przez rząd w Kijowie.

Kresy.pl / KMIS