Ukraina: systemów przeciwokrętowych Neptun w tym roku nie będzie

System przeciwokrętowych rakiet manewrujących RK-360MC Neptun trafi do ukraińskiego wojska nie wcześniej, niż w 2022 roku. Pierwotnie zapowiadano, że nastąpi to w tym roku.

Ukraińskie ministerstwo obrony opublikowało szczegółowy program budżetowy, w którym zawarto orientacyjny harmonogram i wielkość dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Łącznie, zostanie na to przeznaczone ponad 22,7 mld hrywien. Z programu wynika jednak, że w 2021 roku do wojska nie trafi system przeciwokrętowych rakiet manewrujących RK-360MC Neptun. Mimo tego, że wcześniej mówiono, że ma to nastąpić w tym roku.

Według dokumentu, dostarczenie systemów Neptun „przewidziano w kolejnych okresach budżetowych”, koszt ma wynieść 720 mln hrywien.

Portal „Defense Express” zwraca uwagę, że wcześniej Biuro Konstrukcyjne Łucz, producent systemów Neptun podawał, że cykl technologiczny budowy tego kompleksu wynosi 9-12 miesięcy. Do tego trzeba jeszcze dodać testy akceptacyjne, co również zajmuje trochę czasu.

Co więcej, obecnie mówi się o przeniesieniu systemów Neptun na inną platformę kołową. Powodem jest bankructwo zakładów „KrAZ”, które pierwotnie miały dostarczyć podwozie. Integracja z nowym podwoziem również będzie wymagać czasu, a także przeprowadzenia testów.

Ponadto, w związku z tym, że umowę między Łucz a ukraińskim resortem obrony ws. dostawy systemów Neptun zawarto w ostatnich dniach 2020 roku, pozostaje kwestia początku asygnowania kosztów, od czasu otrzymania których przedsiębiorstwo produkcyjne może rozpocząć prace produkcyjne. Tym samym, biorąc pod uwagę cykl technologiczny produkcji i integrację nowego podwozia oraz testy, pierwszy dywizjon systemów Neptun nie trafi do armii wcześniej niż za rok.

Przypomnijmy, że ukraiński resort obrony podpisał 23 sierpnia ub. roku zarządzenie zakładające przyjęcie na uzbrojenie ukraińskich sił zbrojnych systemu przeciwokrętowych pocisków manewrujących RK-360MC Neptun. Ostatni etap testów państwowych, polegający na udanym pokonaniu celu powierzchniowego przez dwa pociski manewrujące R-360 Neptun, odbył się 17 czerwca 2020 r. Mimo tego faktu oraz oficjalnych zapowiedzi ukraińskiego resortu obrony, miesiącami zwlekano z zamówieniem go. Dopiero w październiku 2020 roku, po tym, gdy sprawę nagłośniły media na Ukrainie, ministerstwo obrony oficjalnie zapewniło, że zakupi systemy Neptun najszybciej, jak będzie to możliwe – przed końcem 2020 r.

Jeszcze latem ubiegłego roku dyrektor generalny biura konstrukcyjnego „Łucz” deklarował, że około 10 miesięcy powinna zająć produkcja pełnego uzbrojenia dla całego dywizjonu wraz z jednostką ogniową. Według ówczesnych założeń, pierwsze dywizjony uzbrojone w system pocisków manewrujących RK-360MC Neptun miałyby wejść do służby liniowej w 2021 roku. Dotychczasowe testy systemów miały zakończyć się pełnym powodzeniem. Ukraińskie media zwracają teraz uwagę, że przedstawiciele wojska niejednokrotnie mówili, że pozyskanie uzbrojenia w typie „neptunów” jest pilne i deklarowali gotowość zamówienia do trzech dywizjonów.

W skład jednego dywizjonu systemu „Neptun” wchodzi do 6 wyrzutni USPU-360 z 24 pociskami rakietowymi, mobilne stanowisko dowodzenia RKP-360 oraz odpowiednia ilość pojazdów transportowo-załadowczych (TZM-360) i transportowych (TM-360). Łącznie, każdy dywizjon Neptun ma być uzbrojony w 72 rakiety R-360 o zasięgu do 280 km.

Pocisk R-360 waży 870 kg, przy czym ciężar głowicy bojowej to 150 kg. Zasięg bojowy to 280 km, a prędkość koło 900 km na godzinę. Rakieta jest też w stanie utrzymać wysokość między 3 a 10 metra ponad powierzchnią. Głowica samonaprowadzająca o bardzo szerokim kącie obserwacji potrafi wykryć i uchwycić cel na dystansie do 50 km. System Neptun jest w stanie jednocześnie wystrzelić nawet 24 rakiet, czyli pełną salwę z 6 wyrzutni, z przerwami między kolejnymi pociskami w przedziale 3-5 sekund. Elementy systemu można rozlokować w odległości do 25 km od wybrzeża i przygotować do strzału w ciągu 15 minut.

Zasadnicze testy ukraińskiego przeciwokrętowego pocisku manewrującego Neptun, zbliżonego do rosyjskich rakiet Ch-35, rozpoczęły się w styczniu 2018 roku. Według strony ukraińskiej, broń ta może trafiać w cele lądowe i morskie na odległość 300 km. W przyszłości, zasięg rakiet ma zostać zwiększony do 500 km, a nawet jeszcze więcej.

