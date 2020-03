Ukraina nie wpuściła do Polski transportu 40 tys. fartuchów medycznych

Ukraińscy funkcjonariusze na przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk nie dopuścili do wwiezienia na teren Polski transportu z 40 tysiącami fartuchów medycznych. Wywożenie tego rodzaju towarów z Ukrainy zostało zabronione w związku z pandemią koronawirusa.

O zatrzymaniu ciężarówki z odzieżą medyczną powiadomiła w poniedziałek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak podano, ciężarówka zmierzała do „jednego z państw Unii Europejskiej”, nie podano jednak, do którego. Fartuchy medyczne ujawniono podczas kontroli celnej na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk, przy czym SBU twierdzi, że to ona „udaremniła próbę bezprawnego wywiezienia” tego towaru.

Ciężarówka przewoziła prawie 40 tysięcy fartuchów medycznych wykonanych z włókna syntetycznego o wartości prawie 42 tysięcy euro.

„Organizatorzy procederu próbowali wywieźć produkty za granicę pomimo nałożonych przez rząd ograniczeń ze względu na sytuację epidemiologiczną na Ukrainie” – napisała w komunikacie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Sprawę prowadzi kijowska prokuratura. Podana podstawa prawna dochodzenia sugeruje, że fartuchy usiłowano wywieźć za granicę za pomocą dokumentów poświadczających nieprawdę.

W ostatnim czasie z powodu pandemii koronawirusa wiele państw wprowadziło ograniczenia w eksporcie towarów medycznych. Tak stało się m.in. w Niemczech, gdzie 4 marca rząd zabronił eksportu wszystkich materiałów i sprzętu potrzebnych do walki z pandemią. Jak pisaliśmy, na mocy tych przepisów Niemcy zablokowały transport maseczek ochronnych do Włoch, mimo iż były przewożone tranzytem z Chin, a nie eksportowane z Niemiec. Pojawiły się również podobne doniesienia o zablokowaniu takiego transportu przez polskie władze, ale okazały się one nieprawdziwe.

Kresy.pl / ssu.gov.ua