Była premier Ukrainy liderująca partii Batkiwszczyna („Ojczyzna”) Julia Tymoszenko dokonała zdecydowanej krytyki sytuacji ekonomicznej na Ukrainie.

„Według wszystkich wskaźników ekonomicznych kraj po prostu leci w przepaść” – powiedziała Tymoszenko w czasie posiedzenia jednej z komisji ukraińskiego parlamentu Rady Najwyższej. Jako przykłady katastrofy ekonomicznej Ukrainy podała spadek produkcji następujący przez pięć kolejnych miesięcy oraz brak realizacji wpływów budżetowych na poziomie 13,8 miliardów hrywien – przytoczyła w poniedziałek rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti.

„Gdy jest taka sytuacja należy natychmiast zbierać SNBO (Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony]” – stwierdziła Tymoszenko. Jak podkreśliła – „obligacje zadłużenia wewnętrznego wzrosły prawie trzykrotnie i procenty jakie otrzymują za te obligacje, przechodzą rozumne granice”. Oskarżyła też obecny rząd o odpowiedzialność za duże wahania kursu ukraińskiej waluty.

Przewodnicząca Batkiwszczyny uznała, że na Ukrainie „rozpoczął się masowy proces przekazywania zasobów, które należą do narodu”. Wymieniała w tym kontekście porty w Chersoniu i Mikołajowe, które w jej ocenie zostały „oddane za bezcen”. Jej sprzeciw wywołało także udzielenie zagranicznym przedsiębiorstwom koncesji na zarządzanie portem lotniczym we Lwowie. Tymoszenko wystąpiła także przeciwko proponowanemu przez obóz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego projektowi ustawy regulującego kwestie obrotu ziemią rolną. Pod określonymi warunkami będzie on umożliwiał nabywanie działek na Ukrainie także cudzoziemcom, czemu Tymoszenko zdecydowanie się sprzeciwiła.

Tymoszenko jeszcze w sierpniu zeszłego roku, a więc przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi, oferowała prezydentowi Zełenskiemu współpracę. Jednak jego partia – „Sługa narodu”, zdobyła w wyborach samodzielną większość 252 miejsc w Radzie Najwyższej. Mimo to Batkiwszczyna nie atakowała obozu rządzącego do listopada. W tymże miesiącu Tymoszenko ogłosiła przejście do opozycji. Prezydent twierdził, że jej decyzja spowodowana była odmową obdzielenia „synekurami” polityków jej partii.

ria.ru/kresy.pl