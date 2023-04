Sekretarz generalny NATO w Kijowie – mówi o prawie Ukrainy do akcesji

Sekretarz generalny NATO w czwartek pojawił się w Kijowie z niespodziewaną wizytą. To pierwsza taka podróż Jensa Stoltenberga od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.

Stoltenberg pojawił się w Kijowie w godzinach porannych. W centrum ukraińskiej stolicy oddał hołd poległym żołnierzom Ukrain pod Ścianą Pamięci Poległych za Ukrainę, znajdującej się w pobliżu kijowskiego Monasteru św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach, jak zrelacjonował portal Tysol. Jak wynika z relacji wideo sekretarz generalny NATO oglądał też w centrum Kijowa wystawę rosyjskiego sprzętu wojskowego zdobytego lub zniszczonego w czasie walk.

More footage of #NATO Secretary General Jens #Stoltenberg in #Kyiv.

Meanwhile, #Kremlin spokesman #Peskov declared that “preventing Ukraine from joining NATO is still one of the goals of the special military operation,” Russian state media reported. pic.twitter.com/WQBcwHJb8S

