„Rosjanie w Londynie”. Poroszenko skomentował występ swojego syna z rosyjskim raperem [+VIDEO]

Mychajło Poroszenko, syn byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, który kilka lat temu pozował do zdjęcia w bluzie z napisem „Russia” (Rosja), pojawił się ostatnio w Londynie na koncercie rosyjskiego rapera Face. Poroszenko-junior został wywołany na scenę słowami „Rosjanie w Londynie”. Petro Poroszenko twierdzi, że nie ma wpływu na postępowanie dorosłego syna.

Pod koniec lutego br. ukraińskie media obiegło nagranie, na którym widać, jak Mychajło Poroszenko, który w Londynie uczęszcza do szkoły, jest wywoływany na scenę przez rosyjskiego rapera Face słowami „Rosjanie w Londynie”. Młody Poroszenko nie tylko nie opierał się, ale także zaczął tańczyć i rapować.

Od razu przypomniano sprawę z 2017 roku, gdy w sieci pojawiły się zdjęcia Mychajły Poroszenki w bluzie z napisem „Russia” (Rosja). Wówczas Petro Poroszenko tłumaczył, że bluza należała do jego rosyjskiego kolegi z koledżu Concord, a jego syn ubrał ją w związku z… Halloween. Przekonywał też, że pomimo tych okoliczności wytłumaczył synowi „w odpowiednich słowach”, że ten postąpił niestosownie. Teraz po raz kolejny Petro Poroszenko musiał tłumaczyć się z postępowania syna. Tym razem twierdził, że nie ma wpływu na to, co robi dorosły już człowiek.

We wtorek Radio Swoboda opublikowało nagranie, na którym Petro Poroszenko tłumaczył się reporterce radia z postępowania syna. Co ciekawe, były prezydent, który w czasie swoich rządów prowadził politykę zrywania związków z Rosją i promował język ukraiński, na początku mówił po rosyjsku, dopiero po chwili przeszedł na ukraiński. „Mój syn ma 19 lat” – stwierdził Poroszenko, pytając jednocześnie dziennikarkę, czy pyta swoich rodziców „co ma robić, z jakim chłopcem się spotykać, na jakie koncerty chodzić”.

„Ja nie poszedłbym na ten koncert. Ale jeśli jakiś rocker [sic! – red.] – ja go nie znam – sprzeciwia się okupacji Krymu, mówi, że Krym to Ukraina, sprzeciwia się rządom Putina i popiera rosyjską opozycję… A może zaśpiewa piosenkę o Putinie. Czy pani uważa, że on jest małym chłopcem, który pyta mnie o pozwolenie?” – wyjaśniał były prezydent. Dziennikarka nie zapytała go jednak o określenie jego syna mianem „Rosjanina”; były prezydent nie odniósł się do tego, kończąc szybko rozmowę.

