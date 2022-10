Putin powiedział jaki gazociąg Rosjanie wykorzystają zamiast Nord Stream

Doktor Jacek Bartosiak był w czwartek gościem na kanale "Historia Realna". Rozmowa dotyczyła wojny na Ukrainie. "Prawdziwa eskalacja wynika moim zdaniem z mobilizacji rezerwistów w armii rosyjskiej. (...) To jest prawdziwa eskalacja. To jest pokazanie i przemówienie Putina. Determinacji, do tego żeby rozstrzygnąć wojnę na swoją korzyść i to jakby zwiększa szczebel eskalacji. (...) Do tego stopnia, że jeżeli Ukraińcy, jeżeli nie daj Boże armia rosyjska się zmobilizuje i będzie liczebna bardzo, jeszcze wyposażona jakimś cudem, a jeszcze nie daj Boże jak Chińczycy wyposażą tę armię, bo chyba Rosjanie już nie dadzą rady jej wyposażyć, to wtedy może być tak, że Amerykanie powiedzą 'ktoś musi wyrównać ten potencjał', no i kto to będzie wyrównywał, Belgowie, czy my?" - powiedział.

"Ukraińców będzie za mało, będą zmęczeni tą wojną" - dodał. "Trzymajmy kciuki, żeby Rosjanie nie mieli efektywnego systemu zmobilizowania się i tworzenia efektywnej siły bojowej" - wskazał.