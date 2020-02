Patriarcha Cyryl chce odwołania do Boga w rosyjskiej konstytucji

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl zaproponował, by rosyjscy eksperci i parlamentarzyści pracujący nad zmianami w rosyjskiej konstytucji uwzględnili w ustawie zasadniczej odwołanie do Boga.

Jak pisze agencja Interfax, Cyryl przedstawił swój pomysł w sobotę podczas poczęstunku z okazji 11 rocznicy jego intronizacji. „Módlmy się i pracujmy, aby Bóg był wspomniany w naszej ustawie zasadniczej. Dlatego, że większość rosyjskich obywateli wierzy w Boga. Nie mówię tylko o prawosławnych – mówię także o muzułmanach i wielu, wielu innych” – mówił zwierzchnik rosyjskiego prawosławia argumentując, że skoro w rosyjskim hymnie padają słowa „chroniona przez Boga ojczysta ziemio”, to o Bogu można wspomnieć też w konstytucji. Jego zdaniem dyskusję na ten temat można rozpocząć już dzisiaj.

Słowa Cyryla padły w obecności m.in. pełnomocnego przedstawiciela prezydenta Rosji w Centralnym Okręgu Federalnym, przewodniczącego komisji ds. międzynarodowych Dumy Państwowej oraz gubernatora Petersburga.

Propozycja patriarchy nie przypadła do gustu Irinie Kirkorze, zastępcy szefa rady ds. praw człowieka przy prezydencie Rosji, która jest członkiem grupy roboczej przygotowującej propozycje zmiany konstytucji. Kirkora powiedziała Interfaxowi, że uważa pomysł za „nie bardzo prawidłowy” z powodu wielości wyznań w Rosji a także dlatego, że konstytucja mówi o świeckości państwa. Kirkora jest też zdania, że odwołanie do Boga będzie nie do przyjęcia dla ateistów. Podkreślała przy tym, że sama wyznaje prawosławie.

Jak pisaliśmy, ideę zmian w rosyjskiej ustawie zasadniczej Władimir Putin ogłosił 15 stycznia w czasie swojego orędzia do połączonych izb rosyjskiego parlamentu. Grupa robocza do spraw przygotowania poprawek została bardzo szybko sformowana i pierwsze propozycje z jej strony zostały przyjęte już 23 stycznia przez Dumę Państwową w pierwszym czytaniu projektu poprawionej ustawy zasadniczej. Do projektu dodawane są kolejne zmiany, których liczba przekroczyła 100. Jedna z nich dotyczy ujęcia w konstytucji prawosławia jako „głównej religii Rosji”.

Kresy.pl / Interfax / patriarcha.ru