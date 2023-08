Dziesiątki ofiar wybuchu stacji beznynowej w Rosji [+VIDEO]

W poniedziałek doszło do wybuchu paliwa na stacji benzynowej na przedmieściach stolicy Dagestanu – Machaczkały. Eksplozja była tak silna, że jej ofiarą padło 35 osób.

Według relacji agencji informacyjnej Interfax do zapruszenia ognia doszło w poniedziałek warsztacie samochodowym znajdującym się przy skrzyżowaniu ulicy Kulinskiego i magistrali federalnej na przedmieściu Machaczkały, w rejonie wsi Nowokuli. Ogień rozprzestrzenił się na pobliską stację benzynową, co doprowadziło do silnego wybuchu. Według oświadczenia Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (MCzS) jak dotychczas stwierdzono 35 ofiar śmiertelnych, podała agencja Interfax.

The moment of the explosion in #Makhachkala . pic.twitter.com/1KqMrJmdQi

In #Makhachkala, #Dagestan there was a powerful explosion near an oil depot

Eyewitnesses report that the blast wave was very strong and was felt in apartments and houses.

The preliminary cause of the explosion is an exploding gas cylinder at a gas station. At least eight people… pic.twitter.com/lnv7kAKTdr

— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2023