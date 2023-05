Dywersja na rosyjskiej linii energetycznej niedaleko Petersburga

W rejonie gatczyńskim pod Petersburgiem doszło do wysadzenia linii energetycznej. Miejscowe organa ścigania wszczęły już postępowanie z artykułu o dywersji.

Informację o ataku podała w poniedziałek agencja informacyjna Interfax. “W związku z wysadzeniem słupa linii energetycznej na terenie osiedla Susaninskij Wydział Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji dla Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego wszczął sprawę na podstawie art. 281 (sabotaż), 222.1 (nielegalny handel materiałami wybuchowymi urządzeń) Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej” – agencja przytoczyła oświadczenie specsłużby.

Do aktu dywersji doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak wynika ze zdjęcia zamieszczonego przez Interfax wysadzony został duży, kratowy słup, jakich używa się dla linii wysokiego napięcia. Dodatkowo funkcjonariusze odnaleźli jeszcze ładunek wybuchowy, który, z niepodanych do publicznej wiadomości przyczyn, nie eksplodował. Był on przytwierdzony do sąsiedniego słupa. Specjaliści zdjęli, a następnie zabezpieczyli bombę.

Śledczy wspólnie z ekspertami badają miejsce zdarzenia. Służby operacyjne FSB i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, koordynowane przez prokuraturę obwodu leningradzkiego, ustalają okoliczności zdarzenia i typują podejrzanych.

Rosjanie twierdzą, że akt dywersji nie wywołał przerwy w dostawach energii elektrycznej do jakiegokolwiek osiedla. Sieć automatycznie przełączyła się na inną podstację energatyczną, podał Interfax.

To nie pierwszy przypadek, gdy sieć energetyczna Rosji staje się celem sabotażystów.

interfax.ru/kresy.pl