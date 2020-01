Nieudany żart niemieckiego MSZ. Ministerstwo usunęło tweeta

Pod wpływem krytyki internautów niemieckie MSZ usunęło tweeta, w którym przekonywało o łatwości uzyskania niemieckiej wizy.

Resort niemieckiej dyplomacji przyłączył się w czwartek do twitterowego flashmobu #SeduceSomeoneInFourWords polegającego na zwróceniu uwagi użytkowników Twittera za pomocą frazy składającej się z czterech słów. „Twoja wiza została zatwierdzona” – napisało po angielsku niemieckie MSZ opatrując tweeta odpowiednim hasztagiem. Wpis został jednak kilka godzin później skasowany.

„Bycie zabawnym najwyraźniej nie zawsze jest naszą mocną stroną. Usunęliśmy poniższego tweeta i przepraszamy wszystkich, których on obraził. Wiemy, że proces wizowy jest złożony, a decyzje wizowe mogą głęboko wpływać na życie ludzi. Nasi koledzy bardzo poważnie podchodzą do tych decyzji” – napisano na Twitterze uzasadniając usunięcie wpisu.

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples‘ lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05

