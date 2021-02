Holandia nie wyda Polsce podejrzanego o handel narkotykami. Poszło o praworządność

Holenderski sąd wstrzymał ekstradycję do Polski 33-letniego obywatela naszego kraju ściganego w związku z podejrzeniem o handel narkotykami. Zdaniem sądu istnieją obawy, że mężczyzna nie będzie miał w Polsce rzetelnego procesu.

Jak podał w czwartek Polsat News, decyzja o wstrzymaniu ekstradycji Polaka zapadła w Międzynarodowej Izbie Pomocy Prawnej Sądu Okręgowego w Amsterdamie. Jak podał Fatime El Gueriri jego biura prasowego, zdaniem sądu „istnieje realne niebezpieczeństwo, że jego (aresztowanego – red.) podstawowe prawo do rzetelnego procesu zostanie naruszone, jeśli zostanie on postawiony przed sądem w Polsce”.

W ocenie holenderskiego sądu istnieje niebezpieczeństwo, że sędziowie, którzy w Polsce będą orzekać w sprawie 33-latka, „ze względu na ryzyko postępowania dyscyplinarnego nie będą mogli swobodnie orzekać”.

Holenderskie ministerstwo sprawiedliwości odmówiło skomentowania tej sprawy, powołując się na zwyczaj niekomentowania wyroków sądowych.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podało, że „sąd w Amsterdamie, dokonując ustaleń, korzystał także z materiałów społeczeństwa obywatelskiego, w tym portali https://ruleoflaw.pl/, https://verfassungsblog.de/, stowarzyszeń sędziowskich”. Jak zauważył Polsat News, informacji tej nie ma w materiałach prasowych sądu.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 roku Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej Sądu Okręgowego w Amsterdamie zaprzestała ekstradycji osób podejrzanych i skazanych do Polski do czasu odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości UE na jej pytanie prejudycjalne dotyczące tego, czy w sytuacji „oczywistego” zdaniem sądu braku niezależności polskiego sądownictwa od władzy, należy wstrzymywać przekazywanie do naszego kraju osób podejrzanych. 17 grudnia TSUE odpowiedział, że „wady systemowe same w sobie nie uzasadniają odmowy wydania” a „odmowa jest możliwa tylko wtedy, gdy w indywidualnym przypadku istnieją konkretne i istotne powody, by sądzić, że prawa osoby, której dotyczy wniosek, zostały lub mogą zostać naruszone”.

Kresy.pl / polsatnews.pl