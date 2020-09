Brytyjska akademia filmowa zmienia zasady, bo wśród nagrodzonych było za dużo białych

Brytyjska Akademia Sztuki Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA) wprowadzi zmiany w składzie swoich członków a także zmieni reguły głosowania przy przyznawaniu nagród. Wszystko po to, by wyeliminować brak „różnorodności” wśród nominowanych i laureatów.

Jak podaje agencja Associated Press, BAFTA obiecała zmiany po ogłoszeniu nominacji do tegorocznych nagród. Okazało się wówczas, że siódmy rok z rzędu żadna kobieta nie dostała nominacji na najlepszego reżysera, a wszyscy nominowani w kategorii wykonawców głównych i drugoplanowych ról byli biali. W czwartek przewodniczący komitetu filmowego BAFTA Marc Samuelson ogłosił szereg zmian, które mają doprowadzić do tego, że nominacje będą bardziej „różnorodne”.

Jedną ze zmian będzie dokooptowanie tysiąca nowych członków do grupy 6,7 tysiąca członków akademii mających obecnie prawo głosu. Jak pisze AP, nowi członkowie będą rekrutować się z „niedostatecznie reprezentowanych grup”.

Inną ze zmian jest wprowadzenie wyboru „długiej listy” przed wyłonieniem ostatecznie nominowanych. W kategorii reżyserii pojawi się licząca 20 pozycji „długa lista”, na której ma znaleźć się 10 mężczyzn i 10 kobiet. W finałowej szóstce nominowanych nie będzie jednak obowiązkowej równowagi płci. Nominowani aktorzy zostaną wybrani z 15-osobowej „długiej listy”, a finalistów będzie sześciu, a nie pięciu, jak poprzednio.

Przypomnijmy, że we wrześniu br. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opracowała kryteria, którym od 2024 roku będą musiały sprostać filmy, aby dostać nominację do Oscara w kategorii „Najlepszy film”. Mają one sprawić, by widzowie zobaczyli na ekranach „większą różnorodność” i reprezentację takich grup jak kobiety, osoby kolorowe, LGBT czy niepełnosprawni.

