Antifa rozbiła w Paryżu katolicką procesję [+VIDEO/+FOTO]

Skrajnie lewicowi aktywiści rozbili w sobotę w Paryżu katolicką procesję zorganizowaną w 150. rocznicę zbrodni popełnionych przez Komunę Paryską na katolickich duchownych.

W procesji organizowanej przez pięć parafii i diecezję paryską uczestniczyło około 300 osób. Księża i wierni wyruszyli z Placu de la Roquette, miejsca egzekucji arcybiskupa Paryża Georgesa Darboya, którego komunardzi zamordowali 24 maja 1871 roku. Planowanym celem procesji była parafia Notre-Dame des Otages, gdzie 150 lat wcześniej lewicowi rebelianci zamordowali 49 „zakładników”, w tym 10 zakonników.

Jak podaje LeFigaro, wierni idący ulicami Paryża byli wygwizdywani i obrzucani wyzwiskami przez przechodniów i klientów restauracyjnych ogródków. Początkowo jednak nie doszło do fizycznych ataków. Niebezpieczniej zrobiło się, gdy naprzeciw cmentarza Père Lachaise procesja spotkała się z lewackimi demonstrantami, których wiec na cześć Komuny Paryskiej zaplanowano wcześniej w tym miejscu. Manifestanci skandowali m.in. hasło „śmierć faszystom” pod adresem katolików. „Wydawało nam się, że cofnęliśmy się 150 lat wstecz” – wspominał jeden z wiernych.

Here is the video of the attack on the peaceful Catholic procession by far-left activists in Paris yesterday. The event was organized to remember the priests who were killed during Paris Commune 1871. pic.twitter.com/P6WoZf0tuf

Kilkaset metrów dalej procesja została rozbita przez grupę około 20 zamaskowanych bojówkarzy. Napastnicy bili wiernych, rzucali w nich koszami na śmieci i innymi przedmiotami, w tym butelkami, wyrywali im sztandary (jeden z depcząc). Na niektórych nagraniach słychać, jak agresorzy skandują okrzyk „Anitifa!”.

W wyniku napaści jeden z wiernych odniósł poważne obrażenia głowy i został zabrany do szpitala.

Far-left activists attacked a Catholic procession organized by the Diocese of Paris to remember the priests who were killed on 28 May 1871 by socialist radicals. The secular media is silent on the attack, which took place in Paris. pic.twitter.com/elXwdDSKjs

— Sachin Jose (@Sachinettiyil) May 30, 2021