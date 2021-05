Rekordowy poziom poparcia dla narodowych konserwatystów we Włoszech

Choć najnowszy sondaż sympatii partyjnych przyniósł największe poparcie Lidze tuż za nią znaleźli się Bracia Włosi osiągając swój rekord poparcia sondażowego.

Wyniki najnowszego, przeprowadzonego w dniach 26-31 maja przez SWG badania opinii publicznej podał profil Europe Elects publikujący rezultaty sondaży z całej Europy. W najnowszym sondażu przeprowadzonym we Włoszech współrządząca Liga uzyskała 21,7 proc. poparcia. To wzrost o jeden punkt procentowy w stosunku do poprzedniego sondażu i o 4,3 punktów procentowych więcej niż w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych.

Wejście Ligi w skład koalicji rządzącej nie tylko z Ruchem 5 Gwiazd ale też z ostro niegdyś przez nią krytykowaną liberalną Partią Demokratyczną przytępiło retorykę Mateo Salviniego i współpracowników. Być może na tym właśnie korzysta inna partia prezentująca się jako narodowo-konserwatywna – Bracia Włosi (FdI). W najnowszym sondażu uzyskali oni 20 proc. i jest to najwyższy sondażowy wynik partii Giorgii Meloni, która w ostatnich wyborach uzyskała jeszcze tylko 4,4 proc. głosów.

O 1 punkt procentowy spadło poparcie dla Partii Demokratycznej (PD) do poziomu 19 proc. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w czasie wyborów. Ruch 5 Gwiazd został wybrany przez 15,8 proc. respondentów. Poparcie dla niego spadło o około 1 punkt procentowy i aż o około 17 punktów procentowych w stosunku do wyniku wyborczego głównej partii rządzącej Włochami.

Zdecydowanie w tyle znalazła się partia Forza Italia (FI), którą wskazało 6,3 proc. respondentów, o około 1 punkt procentowy mniej niż w poprzednim badaniu i o około 8 punktów procentowych mniej niż w czasie wyborów.

Pozostały partie uzyskały poparcie poniżej progu 4 proc. zachowując jednak szansę na wprowadzenie do parlamentu kandydatów w okręgach jednomandatowych.

