Kolejny wycieczkowiec z COVID-19. Jest na nim 26 obywateli Polski

W porcie w Barcelonie cumuje od czwartku wycieczkowiec „Seven Seas Navigator” z 400 osobami na pokładzie. U jednej z nich wykryto zarażenie koronawirusem. Statek obecnie przechodzi kwarantannę – informuje Polska Agencja Prasowa.

Według biura prasowego MSZ polskie służby konsularne otrzymały od armatora informację, że na pokładzie wycieczkowca zarejestrowanego na Bahamach przebywa 26 obywateli Polski. Wszyscy są członkami załogi statku.

W Hiszpanii od marca obowiązuje zakaz wpływania do portów pasażerskich jednostek pływających, ale dla „Seven Seas Navigator” postanowiono zrobić wyjątek, ponieważ statek przypłynął do Europy po 13-dniowym rejsie przez Atlantyk, by europejska część załogi mogła wrócić do domów. Na razie jednak nie mogą oni opuścić pokładu, ponieważ zostali objęci przymusową kwarantanną.

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia oświadczyło, że wycieczkowiec zażądał zawinięcia do portu w Barcelonie, a także, że u kobiety będącej członkiem załogi, stwierdzono objawy zarażenia koronawirusem. „Kobieta przeszła test COVID-19 i uzyskała wynik pozytywny. Dlatego ten członek załogi pozostaje na pokładzie statku, odizolowany od innych członków załogi, którzy nie mają objawów, ale są poddani kwarantannie w ramach środków ostrożności”. – stwierdził rzecznik hiszpańskiego ministerstwa zdrowia. Przebieg choroby u kobiety jest lekki.

Według hiszpańskich służb medycznych załoga statku składa się z osób „wielu narodowości”.

Przypomnijmy, że do głośnego przypadku wystąpienia COVID-19 na wycieczkowcu doszło na początku lutego br., gdy statek „Diamond Princess” musiał przedwcześnie zakończyć rejs w porcie w Jokohamie. Spośród 3711 pasażerów i członków załogi wycieczkowca koronawirusem zaraziło się 712 osób (19,2 proc.). 10 osób zmarło. Pierwszą chorą osobą na „Diamond Princess” był 80-letni mężczyzna, który zdążył wysiąść w porcie w Hongkongu.

