W Hiszpanii potwierdzono pierwsze przypadki zmutowanego koronawirusa

W Hiszpanii potwierdzono cztery przypadki zmutowanego koronawirusa, który niedawno pojawił się w Wielkiej Brytanii i jest uważany za szczególnie zaraźliwy.

Wszystkie cztery przypadki dotyczyły osób, które niedawno przybyły z Wielkiej Brytanii – przekazał w sobotę na konferencji prasowej Antonio Zapatero z regionalnego wydziału zdrowia.

„Pacjenci nie są poważnie chorzy, wiemy, że ten szczep jest bardziej zaraźliwy, ale nie powoduje poważniejszej choroby” – powiedział. „Nie ma potrzeby wszczynania alarmu”.

Zapatero poinformował także, że jeszcze trzy osoby są podejrzane o zarażenie, ale wyniki testu będą dostępne dopiero we wtorek lub środę.

W piątek również władze Libanu i Francji potwierdziły przypadki zarażenia nową odmianą koronawirusa.

Od wtorku rząd w Madrycie zakazał wjazdu osobom przybywającym z Wielkiej Brytanii z wyjątkiem obywateli i mieszkańców Hiszpanii.

W ciągu najbliższy 12 tygodni hiszpański rząd ma otrzymać 4,5 miliona dawek szczepionki Pfizer, co starczy do zaszczepienia ok. 2,2 mln osób. Do czerwca rząd planuje zaszczepić do czerwca od 15 do 20 milionów ludzi z 47-milionowej populacji kraju.

14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock poinformował o wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Podkreślił wówczas, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock zaznaczył, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż odmiana, która była znana dotychczas. Dodał wówczas, że „w tym momencie nic nie wskazuje, by ten wariant powodował większe prawdopodobieństwo poważnego przebiegu choroby. A najnowsze wskazania kliniczne mówią, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby ta mutacja nie zareagowała na szczepionkę”.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała w związku z tymi doniesieniami kraje Europy do zaostrzenia kontroli. Przypadki zakażenia nowa odmianą SARS-CoV-2 wykryto nie tylko w Wielkiej Brytanii, lecz także m.in. w Danii i Holandii.

Ogółem do tej pory ponad 50 krajów nałożyło ograniczania na podróże do i z Wielkiej Brytanii.

W czwartek Stany Zjednoczone oświadczyły, że będą wymagały od wszystkich pasażerów przybywających z Wielkiej Brytanii przedstawienia negatywnego testu na obecność COVID-19, podczas gdy Chiny zawiesiły wszystkie loty z Wielkiej Brytanii.

Inne kraje, które zawiesiły podróże dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, to Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Austria, Irlandia, Belgia, Kanada, Indie, Pakistan, Polska, Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, Rosja i Jordania. Arabia Saudyjska, Kuwejt i Oman całkowicie zamknęły swoje granice.

Francja zakończyła 48-godzinny zakaz podróżowania i ponownie otworzyła granice z Wielką Brytanią, częściowo po to, aby umożliwić obywatelom Francji powrót do domu oraz wznowić wymianę towarową. W zastępstwie wprowadzono politykę testowania.

