Bułgarscy parlamentarzyści za członkostwem Ukrainy w NATO

Zgromadzenie Narodowe Bułgarii przegłosowało w czwartek uchwałę, w której poparło dążenie tego kraju do pełnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim

157 głosami „za” i 57 przeciw parlament przyjął deklarację wyrażającą popiercie dla członkostwa Ukrainy w NATO. Przeciw głosowali przdstawiciele nacjonalistycznej partii „Odrodzenie” (Wazrażdane) i Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP), jak podała agencja Novinite. Ukraina od dawna deklaruje dążenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale jak do tej pory nie przedstawił Kijowowi żadnej konkretnej perspektywy akcesji

Przywódca „Odrodzenia” Kostadina Kostadinowa powiedział w czasie debaty: „Wielkie pytanie, na które nie ma tutaj odpowiedzi – Co Bułgaria otrzymuje w zamian? Może poklepanie po ramieniu? Oczywiste jest, że nie odniesiemy z tego absolutnie żadnych korzyści. Pytania, które stawia ta deklaracja, wykraczają daleko poza odpowiedzi. Ta deklaracja, drodzy rodacy, jest w tym Zgromadzeniu Narodowym emanacją zdrady narodowej’”

Innego zdania była Jordana Coneva z reprezentującego mniejszość turecką Ruchu na rzecz Praw i Wolności (DPS): „A co jest strasznego w tej deklaracji i w którym miejscu angażuje Bułgarię w wojnę? Deklaracja jest wezwaniem do przyjęcia Ukrainy do NATO po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Tak więc otwierają się przed nami drzwi, aż do naszej akceptacji.

Bułgaria w zeszłym roku, na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w sposób tajny przekazała Ukrainie proporcjonalnie bardzo duże ilości poradzieckiego sprzętu wojskowego ze swoich zasobów. Za pośrednictwem firm handlowych na Ukrainę trafia też nowa brońprodukowana w tym bałkańskim kraju.



W czwartek w Bułgarii przebywał z wizytą sam ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkał się on z premierem Nikołajem Denkowem oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Mariją Gabriel, a później z prezydentem Rumenem Radewem. Ten ostatni przejawia dużo bardziej zdystansowane stanowisko wobec Ukrainy niż rząd. W zeszłym roku podkreślił on, że decyzja w sprawie otworzeniu drzwi Sojuszu dla Ukraina powinna następić dopiero po wypracowaniu rozwiązania konfliktu wojennego jaki toczy się na jej terytorium.

novinite.com/kresy.pl