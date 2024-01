Tankowiec trafiony przez Jemeńczyków płonął wiele godzin [+VIDEO]

Bojownicy jemeńskiego Ansarullahu, zwanego także ruchem Hutich, dokonali w sobotę kolejnego spektakularnego ataku na statek w Zateoce Adeńskiej. Tym razem służący Brytyjczykom tankowiec.

Celem ataku był tankowiec Marlin Luanda. Należy on do brytyjskiego przedsiębiorstwa Oceonix Services Ltd. Pływa pod tanią banderą Wysp Marshalla. Do ataku doszło, według Dowództwa Sił Zbrojnych USA, w piątek około godz. 4.45 czasu warszawskiego. Statek stanął w płomieniach. Ich ugaszenie zajęło cały dzień.

Video shows the UK tanker after it was hit by Yemen’s Armed Forces pic.twitter.com/SywJGAM3ns — Press TV (@PressTV) January 27, 2024