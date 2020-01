Londyn: Policja niedługo zacznie korzystać z kamer z systemem rozpoznawania twarzy

Londyńska policja ogłosiła na początku tygodnia, że będzie używała kamer z systemem rozpoznawania twarzy na ulicach miasta –poinformowało BBC.

Kamery będą używane jednorazowo od pięciu do sześciu godzin. Mają wykrywać podejrzanych poszukiwanych w związku z popełnieniem poważnych i brutalnych przestępstw.

Testy wykazały, że w ten sposób można zidentyfikować 70% poszukiwanych, a fałszywe alarmy są generowane raz na tysiąc skanowań. Jednak, jak zauważa BBC, większość skanowanych osób nie znajduje się na liście obserwacyjnej, więc siłą rzeczy większość dopasowań to fałszywe alarmy.

Big Brother Watch, grupa działająca na rzecz prywatności, stwierdziła, że decyzja stanowi „ogromny krok w rozwoju państwa inwigilacji i poważne zagrożenie dla swobód obywatelskich w Wielkiej Brytanii”.

The Met Police says it will use facial recognition cameras for the first time in #London. The cameras will be in use for 5 to 6 hrs at a time, with bespoke lists of dangerous suspects wanted.

You must show your face, Big Brother is watching you 👀https://t.co/bcL83Hq18u

— Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) January 25, 2020