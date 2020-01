Katoliccy biskupi z Ziemi Świętej: plan Trumpa może przyczynić się do większego rozlewu krwi

W wydanym w środę oświadczeniu ordynariusze sześciu katolickich obrządków z Ziemi Świętej ostrzegli, że tzw. plan pokojowy USA dla Palestyny może tylko zaognić konflikt izraelsko-palestyński.

Według Zgromadzenia Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej skupiającego katolickich biskupów obrządków łacińskiego, chaldejskiego, maronickiego, melchickiego, ormiańskiego i syryjskiego, urzędujących w Izraelu, Palestynie, Jordanii, Libanie i na Cyprze, plan przedstawiony we wtorek przez Donalda Trumpa nie jest żadnym rozwiązaniem dla konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

„Ten plan nie przyniesie żadnego rozwiązania, a raczej stworzy więcej napięć i prawdopodobnie więcej przemocy i rozlewu krwi” – czytamy o oświadczeniu. Biskupi uznali, że amerykański plan faworyzuje Izrael i jest „jednostronną inicjatywą”, która nie została uzgodniona z Palestyńczykami i nie respektuje ich postulatów.

„…plan ten tak naprawdę nie bierze pod uwagę słusznych żądań narodu palestyńskiego dotyczących ich ojczyzny, ich praw i godnego życia” – uznali ordynariusze. Biskupi dodali, że oczekują, że poprzednie porozumienia izraelsko-palestyńskie będą „respektowane i ulepszane”.

Jak informowaliśmy, ogłoszony we wtorek przez prezydenta USA Donalda Trumpa „plan pokojowy” dla Palestyny zakłada m.in. danie Palestyńczykom perspektywy powstania państwa palestyńskiego w zamian za uznanie izraelskiej suwerenności nad częścią Zachodniego Brzegu, gdzie znajdują się główne osiedla żydowskich osadników. Stolica Palestyny miałaby znajdować się we wschodniej Jerozolimie, względnie na jej przedmieściach. Jednocześnie, Hamas miałby zobowiązać się do wyrzeczenia się stosowania przemocy, rozbrojenia i uznania państwa żydowskiego, albo spodziewać się siłowej interwencji przeciwko sobie.

Amerykański plan, opracowany przez obecnych i byłych doradców amerykańskiego prezydenta, w tym jego zięcia Jareda Kushnera, zawarto w 80-stronicowym dokumencie. 30 z nich to znany od czerwca ub. roku plan gospodarczy dla Gazy i Zachodniego Brzegu, który Palestyńczycy już wcześniej odrzucili. 50 stron to nowo ujawniona część polityczna planu. Zgodnie z nim Palestyńczycy podwoiliby terytorium znajdujące się obecnie pod ich kontrolą, jednak musieliby uznać suwerenność Izraela nad głównymi żydowskimi osiedlami na Zachodnim Brzegu (sami zachowaliby kontrolę nad ok. 70 proc. tego obszaru). Plan zakłada wstrzymanie tam żydowskiego osadnictwa na 4 lata. W tym czasie mają być negocjowane szczegółowe warunki końcowego porozumienia pokojowego. Palestyńczycy nie mieliby jednak żadnej kontroli nad miejscami świętymi, a ci, którzy opuścili Izrael nie mieliby prawa powrotu. W kwestii dostępu do miejsc świętych miałoby obowiązywać dotychczasowe „status quo”.

Kresy.pl / catholicherald.co.uk / KAI