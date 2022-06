Putin pojawi się przy granicy z Polską

Na przełomie czerwca i lipca Władimir Putin przyjedzie na Białoruś. Będzie to pierwsza wizyta prezydenta Rosji na Białorusi od trzech lat oraz pierwszy jego wyjazd poza granice Rosji od początku inwazji na Ukrainę.

Jak podała agencja TASS, premier Rosji Michaił Miszustin ogłosił w poniedziałek, że wkrótce dojdzie do spotkania prezydentów Rosji i Białorusi. Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenko spotkają się na Forum Regionów Państwa Związkowego, które odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca w Grodnie.

„Jestem przekonany, że zbliżające się Forum Regionów z udziałem prezydentów Rosji i Białorusi da jeszcze głębszy nowy impuls współpracy międzyregionalnej” – powiedział Miszustin podczas spotkania w Mińsku ze swoim białoruskim odpowiednikiem Romanem Gołowczenką.

Jak zauważa ukraiński portal Strana.ua, będzie to pierwsza wizyta Władimira Putina na Białorusi od trzech lat. Będzie to też jego pierwszy wyjazd poza granice Rosji od początku inwazji na Ukrainę 24 lutego br. Co więcej, Putin pojawi się w Grodnie leżącym kilka kilometrów od granicy z Polską, która, zdaniem Strana.ua „ryzykuje stanie się gorącym punktem, jeśli napięcia wokół blokady rosyjskiego tranzytu do Kaliningradu będą narastać”.

Białoruś umożliwiła rosyjskiej armii atak na Białoruś ze swojego terytorium, ale jej wojska nie wzięły udziału w inwazji. Swietłana Tichanowska, białoruska opozycjonistka, oświadczyła na początku czerwca, że „białoruskie wojsko otrzymało rozkaz ataku na Ukrainę, lecz najwyżsi stopniem oficerowie zdawali sobie sprawę z ryzyka i nie pozwolili, by ten rozkaz poszedł dalej”. Jej zdaniem białoruskie wojsko nie dołączyło do Rosjan, ponieważ dowódcy zrozumieli, że „armii brakuje morale”.

W marcu br. kilkakrotnie pojawiały się informacje sugerujące, że białoruskie wojsko zaatakuje Ukrainę.

